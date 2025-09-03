Para Teresa Leitão, julgamento de Bolsonaro fortalece a democracia

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento nesta quarta-feira (3), classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e chefes militares pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como uma oportunidade para "acabar com o ciclo de impunidade histórica de figuras autoritárias". O julgamento acontece na 1ª Turma do STF e se refere à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022, quando Bolsonaro não conseguiu a reeleição.

— O que acompanharemos até o dia 12 de setembro pode e deve ser encarado como um episódio de fortalecimento da democracia, que para se tornar mais viva e forte, precisa que aqueles que agiram pela sua instabilidade e derrubada sejam responsabilizados conforme as leis, sem revanche, mas sem esquecimento — disse.

A senadora relembrou o "passado ditatorial" do Brasil e o que chamou de "episódios trágicos de golpismo", celebrando a independência atual das instituições para julgar atos antidemocráticos, respeitando o processo legal.

Teresa também falou sobre a importância do voto e reforçou a soberania nacional diante de "chantagem americana". Para ela, além das tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, as incitações feitas pela família de Bolsonaro desencadearam diversas outras intervenções estrangeiras.

— [Essa] pressão resultou em sanções sobre um ministro do STF [Alexandre de Moraes], uma tentativa de interferência em nosso sistema financeiro e um esforço de intromissão das gigantes que controlam as plataformas digitais contra a regulação do setor no Brasil — destacou.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.