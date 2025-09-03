Quarta, 03 de Setembro de 2025
Governo apresenta nova experiência digital para o agro gaúcho na Expointer 2025
Atualmente, 96% dos serviços do Estado já estão disponíveis no portal rs.gov.br

O governo do Estado apresentou, nesta quarta-feira (3/9), durante a Expointer 2025, a estratégia de transformação digital voltada ao setor agropecuário. O painel “Nova Experiência Digital no Agro Gaúcho” ocorreu no auditório do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e reuniu gestores públicos e especialistas em inovação.

Participaram da atividade a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, o secretário-adjunto da pasta, Bruno Silveira, que atuou como moderador, o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, e o diretor de Soluções Digitais da Procergs, Marco Seadi.

O painel destacou o avanço da digitalização dos serviços públicos no Rio Grande do Sul. Atualmente, 96% dos serviços do Estado já estão disponíveis de forma digital, somando 750 serviços integrados no portal rs.gov.br. A plataforma registra mais de 7 milhões de acessos mensais e mantém índice de satisfação superior a 85% dos usuários.

Bruno Silveira destacou que o resultado reflete a forma como a população tem se apropriado dos serviços digitais. “O cidadão consegue acessar serviços de forma simples nesta plataforma, o que amplia a aproximação com o governo. O índice de satisfação dos usuários mostra a importância desse trabalho”, afirmou.

GurIA, a assistente digital do governo

Entre as inovações apresentadas está a GurIA, assistente digital do governo baseada em inteligência artificial, que amplia a capacidade de atendimento ao cidadão em múltiplos canais, como o portal e o WhatsApp oficial. A ferramenta permite interação em linguagem acessível, disponível 24 horas, e responde a demandas sobre políticas públicas e serviços do Estado.

Danielle ressaltou a relevância da tecnologia. “A GurIA é nossa inteligência artificial generativa. Ela conversa com o cidadão, oferece informações sobre serviços e políticas públicas do Estado e puxa essa interação também pelo WhatsApp, aproximando ainda mais governo e população”, afirmou a secretária.

O diretor da Procergs reforçou o papel das jornadas digitais, com foco especial no setor agro. “Na jornada do produtor, o governo já indica um caminho, oferecendo uma trilha personalizada. Além disso, com a GurIA, ganhamos ainda mais dinamismo no atendimento e no acesso a serviços”, explicou Seadi.

Procura por serviços digitais

O diretor-geral do EDP destacou a importância de alinhar a estratégia à realidade nacional. “Hoje, mais de 70% da população brasileira já tem login no gov.br, o que demonstra maior procura por parte do cidadão por serviços digitais. A nossa estratégia se conecta a esse movimento, garantindo que os gaúchos encontrem, no portal, soluções alinhadas às suas necessidades, com foco em gerar valor e simplificar a vida do cidadão”, afirmou Stoffel.

A estratégia também aposta em jornadas digitais personalizadas e em comunicação proativa multicanal, aproximando o cidadão das políticas públicas e antecipando demandas. A proposta é simplificar processos, reduzir burocracias e garantir inclusão digital no campo, fortalecendo o acesso da população rural a serviços e programas governamentais.

Texto: Raquel Schneider/Ascom EDP
Edição: Secom

