Painel RS em Dados apresenta soluções para apoiar atração de investimentos no Rio Grande do Sul

O painel RS em Dados , plataforma de dados abertos do Rio Grande do Sul desenvolvida pelaInvestRS, foi apresentado nesta terça-feira (2/9) no auditório do estande do governo do Estado, na 48ª Expointer, em Esteio. Com o objetivo de apoiar a atração de investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado, funcionalidades da ferramenta e o seu potencial para geração de insights foram demonstrados durante o evento.
Elaborado pela Diretoria de Estratégia e Inteligência daInvestRS, o painel foi criado para mostrar de forma integrada as potencialidades do Rio Grande do Sul, por meio de mapas interativos e dashboards que permitem aos investidores explorar diferentes aspectos do território gaúcho. A ferramenta, que também é útil para pesquisadores e gestores públicos, oferece dados de áreas como economia, população, empresas e comércio internacional, de forma visual.
Novo escritório da Invest RS em São Paulo amplia competitividade do Estado na atração de investimentos
O presidente daInvestRS, RafaelPrikladnicki, ressaltou que o painel RS em Dados representa um avanço na estratégia de tornar o Estado mais competitivo na atração de investimentos e no fortalecimento do ambiente de negócios. “Trata-se de uma iniciativa que reforça a transparência e a credibilidade das informações, reunindo em um só espaço dados estratégicos para orientar investidores, gestores públicos e pesquisadores. AInvestRS está comprometida em promover o desenvolvimento econômico do Estado, e essa ação é mais um passo em direção ao nosso objetivo”, afirmou.
Painel permite que um investidor visualize cenários específicos
Durante o evento, para exemplificar as funcionalidades, a equipe apresentou um case imaginário de um investidor italiano que trabalha no ramo de vestuário e tem interesse em instalar uma fábrica ou expandir as operações no RS. O painel permite que um investidor visualize cenários específicos e personalize sua análise de acordo com seu setor de interesse.
A diretora de Estratégia e Inteligência daInvestRS, CarolineBücker, destacou que o painel RS em Dados foi concebido para tornar mais acessíveis e integradas as informações estratégicas sobre o Estado. “Nosso trabalho foi pensar em uma ferramenta que facilita a tomada de decisão, reunindo em um único espaço dados fundamentais sobre o Estado”. Isso dá mais clareza e confiança para quem deseja investir no Rio Grande do Sul.”
A Gerência de Inteligência daInvestRS, formada por Rafael Spengler e pelos analistas Gabriel Souza, GabrielaPetrye TarcísioSteinmetz, desenvolveu o projeto. São parceiros da iniciativa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), a Fiergs, a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, a Rede RS Startup, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e as prefeituras municipais.
Nos mapas, é possível usar flitros para selecionar diferentes dados
Os mapas interativos permitem explorar dados geográficos do RS. Neles, é possível usar os filtros para selecionar diferentes categorias de dados, pesquisar camadas específicas usando a barra de pesquisa, clicar em regiões do mapa para obter informações detalhadas e usar os controles de zoom para aproximar ou afastar a visualização.
Já os dashboards estão organizados em quatro categorias principais. Em Economia, há informações sobre produto interno bruto, desenvolvimento econômico, dados por geografia e evolução temporal. Em Empresas, há informações sobre o ambiente empresarial e dados corporativos. Em Força de Trabalho, há dados sobre emprego, qualificação e mercado de trabalho, e em Comércio Internacional, dados de importação, exportação e relações comerciais.
Dados são coletados de fontes confiáveis
Os dados são coletados de fontes oficiais e confiáveis, incluindo órgãos governamentais, institutos de pesquisa e bases de dados públicas. A plataforma utiliza o Microsoft Power BI para processamento e visualização dos dados, garantindo atualizações regulares e precisão nas informações apresentadas. Além disso, todas as informações passam por processos de validação e tratamento antes de serem disponibilizadas aos usuários.
Com essa iniciativa, aInvestRS busca apresentar o Rio Grande do Sul de forma mais clara, transparente e competitiva ao mercado, reunindo em um só painel informações estratégicas sobre o estado. A ferramenta oferece mais segurança e praticidade para investidores, ao mesmo tempo em que reforça o RS como destino de novos empreendimentos.
O RS em Dados integra o Empreender RS, lançado em julho deste ano, um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Texto: Ascom Expointer
Edição: Ascom Expointer