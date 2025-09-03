Painel RS em Dados apresenta soluções para apoiar atração de investimentos no Rio Grande do Sul

Elaborado pela Diretoria de Estratégia e Inteligência daInvestRS, o painel foi criado para mostrar de forma integrada as potencialidades do Rio Grande do Sul, por meio de mapas interativos e dashboards que permitem aos investidores explorar diferentes aspectos do território gaúcho. A ferramenta, que também é útil para pesquisadores e gestores públicos, oferece dados de áreas como economia, população, empresas e comércio internacional, de forma visual.

O presidente daInvestRS, RafaelPrikladnicki, ressaltou que o painel RS em Dados representa um avanço na estratégia de tornar o Estado mais competitivo na atração de investimentos e no fortalecimento do ambiente de negócios. “Trata-se de uma iniciativa que reforça a transparência e a credibilidade das informações, reunindo em um só espaço dados estratégicos para orientar investidores, gestores públicos e pesquisadores. AInvestRS está comprometida em promover o desenvolvimento econômico do Estado, e essa ação é mais um passo em direção ao nosso objetivo”, afirmou.