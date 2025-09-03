Leite anuncia R$ 955 milhões em obras viárias e reconstrução de pontes durante a 48ª Expointer

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (3/9), durante a 48ª edição da Expointer, um conjunto de investimentos em infraestrutura viária que totalizam R$ 955,8 milhões, oriundos do Fundo de Investimento do Plano Rio Grande (Funrigs).
Ao lado do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o governador assinou ordens de início de obras, de serviços e de convênios com municípios, contemplando a recuperação de estradas e a reconstrução de pontes em diferentes regiões do Estado. O vice-governador Gabriel Souza, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edvilson Brum, acompanharam o ato com a presença de outros secretários e autoridades de todas as esferas.
Modernização para reconstrução e desenvolvimento
De acordo com Leite, o pacote reforça o compromisso do governo com a modernização da infraestrutura. “Esses investimentos que anunciamos hoje só são possíveis porque o Estado fez o dever de casa. Voltamos a pagar a dívida, reorganizamos as contas e construímos as condições para que os recursos do Funrigs se transformem em obras de reconstrução e desenvolvimento. Quem não reconhece os avanços coloca em risco tudo o que já conquistamos, e coloca em risco o futuro do Rio Grande”, afirmou Leite.
O secretário Juvir Costella ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos avançando com um plano consistente de reconstrução e desenvolvimento. Essas obras representam não apenas a melhoria e a resiliência da malha viária, mas também a garantia de segurança, competitividade e qualidade de vida para os gaúchos”, destacou.
Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.
Investimentos em rodovias
O anúncio do governo do Estado inclui o investimento total de R$ 240 milhões em ordens de início imediato de obras de recuperação das rodovias:
Foram assinados ainda contratos para o início de serviços, que totalizam R$ 649,7 milhões em melhorias e pavimentações, contemplando 10 trechos de rodovias:
Investimentos em pontes
Para a infraestrutura de pontes, o investimento do Estado é de R$ 33,6 milhões em novas obras, incluindo:
Também foi assinado um convênio com o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural (CIDIRUR) no valor de R$ 25,9 milhões para reconstrução de cinco pontes:
“O nosso governo é o mais municipalista da história recente do Rio Grande do Sul. São mais de 5 mil convênios firmados, em todas as áreas, o maior número já realizado pelo Estado. Sempre com a prioridade de atender aos prefeitos, independentemente de partido, porque sabemos que fortalecer os municípios é fortalecer os gaúchos”, enfatizou o governador.
Ordem de serviço para vistorias
O pacote contempla ainda a ordem de início de serviço para o contrato de R$ 6,4 milhões, destinado à realização de vistorias e levantamento da condição de todas as pontes sob responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).
Cobranças ao governo federal por socorro aos produtores
Entre os discursos das autoridades e representantes de entidades setoriais, foi unânime a cobrança ao governo federal por uma solução estruturante para socorrer os produtores gaúchos diante do alto endividamento acumulado em razão da sequência de estiagens e das enchentes que aprofundaram as perdas no campo. Os líderes do agro reforçaram a necessidade de atenção imediata às demandas dos produtores, com destaque para o projeto de securitização que tramita no Senado.
“O próprio governo federal tem relatórios que reconhecem: nenhum outro Estado do Brasil perdeu tanto com eventos climáticos quanto o Rio Grande do Sul. Por isso, a União tem o dever de apoiar os nossos produtores, priorizando medidas estruturantes como o projeto que prevê o uso do Fundo Social para refinanciar as dívidas do setor. É disso que os nossos agricultores precisam para voltar a ter fôlego e capacidade de investir”, ressaltou Leite.
O vice-governador falou sobre a preocupação com a ausência do Ministério da Agricultura na Expointer, um evento de grande importância para o setor. "A feira, que está em sua quinta edição e se encerrará no próximo domingo, 7 de setembro, necessita da visita do ministro da Agricultura. Essa presença não só representa o respeito que devemos ao produtor rural e a um Estado que deriva 40% de seu Produto Interno Bruto da agricultura e é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, mas também é crucial para, no mínimo, apresentar soluções efetivas aos problemas que os produtores gaúchos enfrentam. Esperamos, no mínimo, que o ministro ouça as demandas e compreenda as dificuldades que estamos vivenciando. Esta não é uma crítica em vão. Nossa intenção é clara: merecemos, necessitamos e exigimos a presença do ministro da Agricultura na Expointer de 2025", defende Gabriel.
Texto: Carlos Ismael Moreira/Secom e Ascom Selt
Edição: Anderson Machado/Secom