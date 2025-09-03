Leite anuncia R$ 955 milhões em obras viárias e reconstrução de pontes durante a 48ª Expointer

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (3/9), durante a 48ª edição da Expointer, um conjunto de investimentos em infraestrutura viária que totalizam R$ 955,8 milhões, oriundos do Fundo de Investimento do Plano Rio Grande (Funrigs).

Ao lado do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o governador assinou ordens de início de obras, de serviços e de convênios com municípios, contemplando a recuperação de estradas e a reconstrução de pontes em diferentes regiões do Estado. O vice-governador Gabriel Souza, o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edvilson Brum, acompanharam o ato com a presença de outros secretários e autoridades de todas as esferas.

Modernização para reconstrução e desenvolvimento

De acordo com Leite, o pacote reforça o compromisso do governo com a modernização da infraestrutura. “Esses investimentos que anunciamos hoje só são possíveis porque o Estado fez o dever de casa. Voltamos a pagar a dívida, reorganizamos as contas e construímos as condições para que os recursos do Funrigs se transformem em obras de reconstrução e desenvolvimento. Quem não reconhece os avanços coloca em risco tudo o que já conquistamos, e coloca em risco o futuro do Rio Grande”, afirmou Leite.

O secretário Juvir Costella ressaltou a importância da iniciativa. “Estamos avançando com um plano consistente de reconstrução e desenvolvimento. Essas obras representam não apenas a melhoria e a resiliência da malha viária, mas também a garantia de segurança, competitividade e qualidade de vida para os gaúchos”, destacou.

Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

"Esses investimentos que anunciamos hoje só são possíveis porque o Estado fez o dever de casa", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Investimentos em rodovias

O anúncio do governo do Estado inclui o investimento total de R$ 240 milhões em ordens de início imediato de obras de recuperação das rodovias:

VRS-826 – Feliz a Alto Feliz (20 km | R$ 52,8 milhões)





ERS-129 – Estrela a Roca Sales (27 km | R$ 55,9 milhões)





ERS-348 – São João do Polêsine a Dona Francisca (10 km | R$ 33,2 milhões)





ERS-640 – Cacequi a Rosário do Sul (64 km | R$ 98,1 milhões)

Foram assinados ainda contratos para o início de serviços, que totalizam R$ 649,7 milhões em melhorias e pavimentações, contemplando 10 trechos de rodovias:

ERS-433 – Relvado – Encantado (16,6 km | R$ 77,6 milhões)





ERS-431 – Dois Lajeados – Distrito de Santa Bárbara (20,17 km | R$ 84,8 milhões)





RSC-453 – Caxias do Sul – Lajeado Grande (59,28 km | R$ 136,8 milhões)





RSC-453 – Lajeado Grande – Tainhas (39,45 km | R$ 113,6 milhões)





VRS-840 – Ivoti – Lindolfo Collor (7,79 km | R$ 14,7 milhões)





VRS-873 – Morro Reuter – Santa Maria do Herval (13,87 km | R$ 39,4 milhões)





ERS-020 – Taquara (km 48+690) – Acesso a Três Coroas (km 67+180) (18,49 km | R$ 63,9 milhões)





ERS-425 – Nova Bréscia – Encantado (12,21 km | R$ 43,6 milhões)





ERS-373 – Gramado – Serra Grande (6,55 km | R$ 19,4 milhões)





VRS-858 – Candelária – Linha do Rio (12,86 km | R$ 55,4 milhões)

De acordo com o governador, pacote reforça compromisso do governo com modernização da infraestrutura -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Investimentos em pontes

Para a infraestrutura de pontes, o investimento do Estado é de R$ 33,6 milhões em novas obras, incluindo:

ERS-348, km 32 – Arroio Guarda Mor (Faxinal do Soturno) – 50 m (120 m) | R$ 11,8 milhões





ERS-348, km 35 – Rio Soturno (Faxinal do Soturno) – 160 m | R$ 14,7 milhões





ERS-507 – Arroio Capivari (Alegrete) – 58 m (64 m) | R$ 7,2 milhões

Também foi assinado um convênio com o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural (CIDIRUR) no valor de R$ 25,9 milhões para reconstrução de cinco pontes:

ERS-417 – Arroio Três Forquilhas (Três Forquilhas) – 69 m | R$ 7,8 milhões





ERS-494 – Rio Mengue (Morrinhos do Sul) – 38 m | R$ 4,3 milhões





ERS-494 – Rio de Dentro (Mampituba) – 39 m | R$ 4,4 milhões





ERS-494 – Arroio Lajeadinho (Três Cachoeiras) – 53 m | R$ 6,5 milhões





ERS-494 – Rio Negro (Morrinhos do Sul) – 26 m | R$ 2,9 milhões

“O nosso governo é o mais municipalista da história recente do Rio Grande do Sul. São mais de 5 mil convênios firmados, em todas as áreas, o maior número já realizado pelo Estado. Sempre com a prioridade de atender aos prefeitos, independentemente de partido, porque sabemos que fortalecer os municípios é fortalecer os gaúchos”, enfatizou o governador.

Ordem de serviço para vistorias

O pacote contempla ainda a ordem de início de serviço para o contrato de R$ 6,4 milhões, destinado à realização de vistorias e levantamento da condição de todas as pontes sob responsabilidade do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Cobranças ao governo federal por socorro aos produtores

Entre os discursos das autoridades e representantes de entidades setoriais, foi unânime a cobrança ao governo federal por uma solução estruturante para socorrer os produtores gaúchos diante do alto endividamento acumulado em razão da sequência de estiagens e das enchentes que aprofundaram as perdas no campo. Os líderes do agro reforçaram a necessidade de atenção imediata às demandas dos produtores, com destaque para o projeto de securitização que tramita no Senado.

“O próprio governo federal tem relatórios que reconhecem: nenhum outro Estado do Brasil perdeu tanto com eventos climáticos quanto o Rio Grande do Sul. Por isso, a União tem o dever de apoiar os nossos produtores, priorizando medidas estruturantes como o projeto que prevê o uso do Fundo Social para refinanciar as dívidas do setor. É disso que os nossos agricultores precisam para voltar a ter fôlego e capacidade de investir”, ressaltou Leite.

Gabriel Souza frisou importância da Expointer para o produtor rural e para o RS -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O vice-governador falou sobre a preocupação com a ausência do Ministério da Agricultura na Expointer, um evento de grande importância para o setor. "A feira, que está em sua quinta edição e se encerrará no próximo domingo, 7 de setembro, necessita da visita do ministro da Agricultura. Essa presença não só representa o respeito que devemos ao produtor rural e a um Estado que deriva 40% de seu Produto Interno Bruto da agricultura e é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, mas também é crucial para, no mínimo, apresentar soluções efetivas aos problemas que os produtores gaúchos enfrentam. Esperamos, no mínimo, que o ministro ouça as demandas e compreenda as dificuldades que estamos vivenciando. Esta não é uma crítica em vão. Nossa intenção é clara: merecemos, necessitamos e exigimos a presença do ministro da Agricultura na Expointer de 2025", defende Gabriel.