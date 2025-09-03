Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

319 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta-feira (10)

O governo do Estado, por meio do DetranRS, realiza, no dia 10 de setembro, leilão de veículos e sucatas do DetranRS com a oferta de 319 itens que e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/09/2025 às 11h32
319 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta-feira (10)
-

O governo do Estado, por meio do DetranRS, realiza, no dia 10 de setembro, leilão de veículos e sucatas do DetranRS com a oferta de 319 itens que estão em Centro de Remoção e Depósito (CRDs) de Capão da Canoa, Torres, Terra de Areia e Três Cachoeiras, no Litoral Norte. O evento ocorre às 10h e será transmitido no site do leiloeiro responsável .

Itens ofertados

Na ocasião, serão ofertados 95 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 40 lotes de sucatas (224 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, um GM/Corsa Classic 2003/2004 com lance mínimo de R$ 2.600,00 e um KIA/Soul EX2 1.6 FF AT 2018/2019, a partir de R$ 2.000,00.

Os endereços dos depósitos podem ser conferidos do item III do Edital 029/2025 . Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o Edital do DetranRS e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento.

Avaliação dos bens

A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance on-line, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS , menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.

Alerta

O DetranRS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

  • Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos >detran.rs.gov.br >menu Veículos >Leilões > Calendário de Leilões ;
  • Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;
  • Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;
  • Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial ;
  • Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);
  • Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;
  • Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;
  • Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou preferencialmente pela internet, por meio da Delegacia Online .

Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 11 minutos

Deputado estadual é preso por intermediar armas para facção no Rio

Operação conjunta mira traficantes, PMs, delegado e ex-secretário

 © Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Geral Há 41 minutos

Alvo de investigação, governador do Tocantins é afastado do cargo

STJ determinou que Wanderley Barbosa deixe função por seis meses

 (Foto: Reprodução)
Segurança Rodoviária Há 1 hora

PRF vai mapear pontos de exploração sexual de menores nas estradas

Classificação de risco ajudará na fiscalização de pontos vulneráveis nas rodovias federais

 -
Fazenda Há 2 horas

Sorteio do Nota Fiscal Gaúcha de agosto será realizado na Expointer nesta quarta-feira (3)

A roleta da sorte do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) vai girar em um cenário especial nesta semana. O sorteio mensal de agosto do programa será realizado ...
Geral Há 5 horas

Presídios do Rio terão equipamentos para bloquear sinal de celular

Trabalhos começam em até dez dias

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
26° Sensação
3.52 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 9 minutos

Wizard by Pearson fecha parceria com Esporte Clube Bahia
Câmara Há 9 minutos

CPMI do INSS ouve Controladoria da União sobre fraudes em aposentadorias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100 e prioriza pessoa idosa na telessaúde
Geral Há 9 minutos

Deputado estadual é preso por intermediar armas para facção no Rio
Justiça Há 24 minutos

Não há uma única prova que ligue Bolsonaro a golpe de 8/01, diz defesa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 646,598,83 +0,69%
Ibovespa
140,192,55 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias