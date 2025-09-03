319 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta-feira (10)

O governo do Estado, por meio do DetranRS, realiza, no dia 10 de setembro, leilão de veículos e sucatas do DetranRS com a oferta de 319 itens que estão em Centro de Remoção e Depósito (CRDs) de Capão da Canoa, Torres, Terra de Areia e Três Cachoeiras, no Litoral Norte. O evento ocorre às 10h e será transmitido no site do leiloeiro responsável .
Itens ofertados
Na ocasião, serão ofertados 95 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 40 lotes de sucatas (224 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, um GM/Corsa Classic 2003/2004 com lance mínimo de R$ 2.600,00 e um KIA/Soul EX2 1.6 FF AT 2018/2019, a partir de R$ 2.000,00.
Os endereços dos depósitos podem ser conferidos do item III do Edital 029/2025 . Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o Edital do DetranRS e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento.
Avaliação dos bens
A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.
Leilão virtual
A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.
Também haverá a opção de realização do pré-lance on-line, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.
As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS , menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.
Alerta
O DetranRS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:
Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou preferencialmente pela internet, por meio da Delegacia Online .
Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom