319 veículos e sucatas vão a leilão na próxima quarta-feira (10)

O governo do Estado, por meio do DetranRS, realiza, no dia 10 de setembro, leilão de veículos e sucatas do DetranRS com a oferta de 319 itens que estão em Centro de Remoção e Depósito (CRDs) de Capão da Canoa, Torres, Terra de Areia e Três Cachoeiras, no Litoral Norte. O evento ocorre às 10h e será transmitido no site do leiloeiro responsável .

Itens ofertados

Na ocasião, serão ofertados 95 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 40 lotes de sucatas (224 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia. Entre os veículos que vão a leilão, um GM/Corsa Classic 2003/2004 com lance mínimo de R$ 2.600,00 e um KIA/Soul EX2 1.6 FF AT 2018/2019, a partir de R$ 2.000,00.

Os endereços dos depósitos podem ser conferidos do item III do Edital 029/2025 . Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o Edital do DetranRS e realizar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do evento.

Avaliação dos bens

A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. O leiloeiro, em vídeo ao vivo, apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance on-line, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS , menu Veículos, Leilões, Calendário de Leilões.

Alerta

O DetranRS reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos >detran.rs.gov.br >menu Veículos >Leilões > Calendário de Leilões ;

; Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial ;

; Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

Pesquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).