PRF vai mapear pontos de exploração sexual de menores nas estradas

Neste mês de setembro, a Polícia Rodoviária Federal inicia uma operação para identificar pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A medida faz parte do Projeto Mapear, uma iniciativa da PRF que analisa os locais que podem favorecer a ocorrência desse crime em todas as rodovias federais.

Cada ponto das estradas vai ser classificado em baixo risco, médio, alto ou risco crítico, o que vai ajudar as ações de fiscalização.

No período entre 2023 e 2024, cerca de mais de 17,6 mil pontos foram mapeados em todo o país. Desse total, 9.077 pontos são de baixo risco. Já os locais com alto risco somam mais de 2,5 mil e 807 são críticos.

O estado com mais pontos mapeados foi Minas Gerais com mais de 3,5 mil. Sendo que a maior parte deles é de pontos de baixo risco.

No mesmo período, Roraima teve o maior percentual de pontos de alto risco, 28,6%; e o Ceará teve o maior valor de locais considerados críticos, quase 15%.

