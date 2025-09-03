Superendividamento de idosos preocupa deputados e especialistas; assista

O superendividamento não afeta apenas quem contrai dívidas. Ele também traz consequências para toda a sociedade, especialmente para a população idosa, alvo frequente de práticas irresponsáveis na oferta de crédito.

Em audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (1º), a defensora pública Taísa Assunção de Faria disse que muitos idosos que recebem apenas um salário mínimo comprometem até 45% da renda com dívidas. Isso coloca em risco a própria sobrevivência.

Ela destacou que a sociedade muitas vezes não percebe a gravidade do problema, pois está inserida em uma cultura de consumo e endividamento.

Medidas de proteção

O deputado Luiz Couto (PT-PB), que pediu a realização do debate, defendeu medidas que protejam os direitos dos idosos e promovam transparência e clareza nas ofertas de crédito, para evitar o endividamento insustentável.

Segundo ele, muitos idosos são expostos a empréstimos que não oferecem condições reais de pagamento.