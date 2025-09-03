Quarta, 03 de Setembro de 2025
Sorteio do Nota Fiscal Gaúcha de agosto será realizado na Expointer nesta quarta-feira (3)

A roleta da sorte do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) vai girar em um cenário especial nesta semana. O sorteio mensal de agosto do programa será realizado ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/09/2025 às 10h18
-

A roleta da sorte do Nota Fiscal Gaúcha (NFG) vai girar em um cenário especial nesta semana. O sorteio mensal de agosto do programa será realizado na Expointer, tradicional feira agropecuária do Estado, nesta quarta-feira (3/9), às 19h, durante o coquetel da Assembleia dos Prefeitos promovida pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A ação integra a programação oficial do evento, reforçando o compromisso do governo em aproximar a cidadania fiscal da população em um dos maiores encontros do setor agropecuário da América Latina.

Serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios para 111 ganhadores, com destaque para o prêmio principal de R$ 50 mil. Participam automaticamente do sorteio todos os cidadãos inscritos no programa que solicitaram CPF na nota em compras realizadas no mês de julho. Ao todo, 73,8 milhões de bilhetes estão na disputa.

Prêmios do sorteio mensal de agosto:

  • 1 prêmio de R$ 50 mil
  • 10 prêmios de R$ 5 mil
  • 100 prêmios de R$ 1 mil

Os nomes dos ganhadores serão divulgados na quinta-feira (4), no site e no aplicativo do NFG. Os contemplados receberão notificações por SMS e e-mail, podendo solicitar o resgate do valor diretamente pela plataforma.

Presença da Fazenda na Expointer

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) participa ativamente da maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, que segue até o dia 7 de setembro. Além do sorteio do NFG, a presença da Sefaz destaca iniciativas de inovação, transparência e controle das contas públicas:

  • Novidades do Desenvolve RS:na quinta-feira (4), às 10h, no auditório do estande do governo, a Receita Estadual apresenta novas funcionalidades do programa Desenvolve RS, como o Painel de Preços Dinâmicos, que passará a monitorar 80 itens da cesta básica com atualização diária, e o Painel RS360, com indicadores econômicos interativos e atualizados mensalmente.

  • Atuação do Tesouro:responsável pela liberação de recursos orçamentários para a feira, o Tesouro também apresentará soluções inovadoras para o setor alimentício em parceria com startups gaúchas, no dia 3, às 14h30, no Palco Lab Piá.

  • Fiscalização da Contadoria e Auditoria-Geral doEstado(Cage): a Contadoria acompanha contratações e serviços da Expointer. A atuação vai desde auditorias pré-evento até fiscalizações em tempo real durante os dias da feira, garantindo a qualidade dos serviços prestados.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,1 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

  • Receita da Sorte:distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

  • Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

  • Bom Cidadão:é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

  • Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

