Câmara debate importância do Farmácia Popular para idosos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a importância do Programa Farmácia Popular do Brasil para a pessoa idosa.

O debate foi solicitado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS) e será realizado às 15 horas, no plenário 12.

Segundo Maria do Rosário, o acesso gratuito a medicamentos é fundamental para diversos tratamentos de saúde e torna-se ainda mais relevante diante do envelhecimento da população.

Ela destaca que a economia proporcionada pelo Farmácia Popular representa um alívio significativo no orçamento familiar. "Essa economia pode, inclusive, refletir-se em um melhor acesso a uma alimentação mais saudável ou a serviços que garantam mais qualidade de vida para o idoso."