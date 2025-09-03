Quarta, 03 de Setembro de 2025
Câmara debate importância do Farmácia Popular para idosos

O Farmácia Popular é um programa criado para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças cr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/09/2025 às 08h47

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a importância do Programa Farmácia Popular do Brasil para a pessoa idosa.

O debate foi solicitado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS) e será realizado às 15 horas, no plenário 12.

Segundo Maria do Rosário, o acesso gratuito a medicamentos é fundamental para diversos tratamentos de saúde e torna-se ainda mais relevante diante do envelhecimento da população.

Ela destaca que a economia proporcionada pelo Farmácia Popular representa um alívio significativo no orçamento familiar. "Essa economia pode, inclusive, refletir-se em um melhor acesso a uma alimentação mais saudável ou a serviços que garantam mais qualidade de vida para o idoso."

