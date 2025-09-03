Quarta, 03 de Setembro de 2025
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presídios do Rio terão equipamentos para bloquear sinal de celular

Trabalhos começam em até dez dias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/09/2025 às 07h47

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro vai utilizar solução tecnológica de ponta para o bloqueio de sinais de telefonia móvel, wi-fi e drones em unidades prisionais e prisionais hospitalares do sistema penitenciário do estado. A medida representa avanço decisivo no combate à comunicação clandestina que alimenta o crime organizado dentro dos presídios.

“Com esse investimento, reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento da segurança pública, aliando tecnologia e gestão no enfrentamento ao crime organizado, impedindo que presos mantenham contato com o mundo externo para articular crimes”, disse o governador Cláudio Castro.

A contratação foi feita por meio de licitação pública, dividida em cinco lotes regionais, com a participação de seis empresas. A IMC Tecnologia foi a vencedora de todos os lotes, apresentando o melhor preço entre as empresas habilitadas.

Com a assinatura do contrato e a publicação no Diário Oficial nesta terça-feira (2), a Seap emite a ordem de serviço. A empresa terá até dez dias úteis para iniciar os trabalhos, com prazo de até 45 dias por unidade, ou 60 dias em caso de três instalações simultâneas . A implantação será gradual, conforme previsão orçamentária do estado e a estratégia operacional da administração penitenciária.

“Ao contrário do que ocorre em outros estados, no Rio de Janeiro o complexo prisional fica em área urbana, próximo a residências cujos moradores não podem, obviamente, ser impactados pelo bloqueio de sinal. Fomos atrás do que há de mais moderno nesse tipo de tecnologia, de forma que o bloqueio só aconteça dentro das unidades prisionais”, explicou a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel.

A solução inclui jammers [dispositivo eletrônico que emite sinais de rádio que bloqueia comunicações sem fio] de última geração, capazes de bloquear todos os tipos de frequência . São instaladas antenas direcionais que se interconectam em pontos estratégicos do perímetro da unidade prisional, formando uma redoma de interferência controlada, impedindo a comunicação por celular, Wi-Fi e até drones.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investimentos em tecnologia para Polícia Penal representam mais segurança para os profissionais e proteção para toda sociedade -Foto: Rafael Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 2 horas

Até 2026, governo Leite terá investigo mais de R$ 210 milhões em equipamentos no sistema prisional gaúcho

O governo Eduardo Leite tem reforçado os investimentos no sistema prisional. De 2019 até o fim de 2026, o governo terá investido mais de R$ 210 mil...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP

Prazo para devolução voluntária do aparelho é de três dias úteis
Geral Há 12 horas

Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida

Envolvidas foram colocadas em isolamento como punição

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Rio de Janeiro inaugura sede da Guarda Municipal Armada

Força atuará no combate a roubos e furtos

 No encontro, representantes do Estado ressaltaram queda nos índices relacionados ao furto e roubo de gado desde 2019 -Foto: Lauro Alves/ALRS
Segurança Pública Há 15 horas

Estado anuncia nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato em Rio Grande

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (2/9), a criação de uma nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
20° Sensação
1.96 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h46 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quinta
21° 15°
Sexta
14°
Sábado
13°
Domingo
18°
Segunda
15° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Câmara debate importância do Farmácia Popular para idosos
Câmara Há 23 minutos

Câmara realiza comissão geral para discutir reforma administrativa
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova compartilhamento de imagens de monitoramento particulares com órgãos de segurança
Câmara Há 1 hora

Comisão aprova prioridade de telemedicina para pessoas com câncer em caso de atraso na consulta presencial
Geral Há 1 hora

Presídios do Rio terão equipamentos para bloquear sinal de celular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,665,52 +0,20%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2909 (02/09/25)
08
21
31
41
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6816 (02/09/25)
01
27
50
71
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias