Motta comemora aprovação de quatro projetos de combate à insegurança alimentar

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação de quatro propostas para garantir a segurança alimentar de cidadãos brasileiros nesta terça-feira (2). "A Câmara dos Deputados dá uma grande contribuição para que o Brasil possa, de uma vez por todas, sair do Mapa da Fome e da insegurança alimentar", afirmou.

Segundo Motta, a Câmara assumiu um compromisso com o pacto contra a fome e vai priorizar essa agenda. "Projetos importantes para tentarmos, de uma vez por todas, tirar a fome de nosso cardápio de problemas", disse.

Foram aprovados em Plenário os seguintes projetos sobre o tema:

PL 4384/23, que torna lei o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf ), atualmente regulado por decreto e outros diplomas infralegais;

), atualmente regulado por decreto e outros diplomas infralegais; PL 800/24, que determina o uso de indicadores de segurança alimentar e nutricional do IBGE para ampliar o acesso a alimentos pela população necessitada;

para ampliar o acesso a alimentos pela população necessitada; PL 2708/24, que prioriza a distribuição de produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a municípios em situação de emergência ou de calamidade pública;

PL 2424/24, que inclui o planejamento e a gestão de riscos em eventos climáticos na Política Nacional da Agricultura Familiar.

