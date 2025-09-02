Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado anuncia nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato em Rio Grande

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (2/9), a criação de uma nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/09/2025 às 17h58
Estado anuncia nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato em Rio Grande
No encontro, representantes do Estado ressaltaram queda nos índices relacionados ao furto e roubo de gado desde 2019 -Foto: Lauro Alves/ALRS

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (2/9), a criação de uma nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), em Rio Grande. O anúncio foi realizado em reunião da cúpula da segurança pública do Estado no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), na 48ª Expointer, em Esteio, quando ocorreu uma audiência pública sobre segurança no campo e impactos de abigeatos.

O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron, participou do debate com autoridades e representantes de entidades agropecuárias. O encontro foi organizado pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do RS.

“Além de expandir as delegacias e o atendimento on-line ao produtor, ampliamos o patrulhamento ostensivo e preventivo como resposta aos crimes ligados ao agronegócio”, destacou Caron. Segundo ele, a integração entre as forças de segurança e os investimentos do Estado foram essenciais para o decréscimo gradual nos crimes de roubo e furto de gado nos últimos anos. “Garantir a segurança no campo é fundamental para estimular o desenvolvimento agrário, ainda mais em um Estado com o perfil econômico do Rio Grande do Sul”, disse.

Redução histórica

O Rio Grande do Sul vem registrando queda nos índices relacionados ao furto e roubo de gado desde 2019. Nos primeiros sete meses de 2025, o Estado apresentou queda de 10% nos abigeatos: foram 1.785 casos contra 1.974 em 2024, segundo dados do Observatório Estadual de Segurança Pública.

Para inibir ainda mais esse e outros crimes, o governo tem adotado:

  • ações de inteligência policial;
  • treinamento contínuo das equipes;
  • aquisição de equipamentos e veículos adaptados ao meio;
  • uso de tecnologia, como sistemas de rastreamento de gado e de veículos;
  • e plataformas de denúncia anônima.

Ações integradas e investimento

O comandante da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, demonstrou como a entidade vem ajudando a reduzir crimes como o abigeato. Desde 2019, a Brigada fortaleceu o setor de inteligência, além de ter ampliado e reforçado o efetivo, oferecendo formação em patrulhamento rural, com recursos alocados e articulação operacional nos 497 municípios do Estado.

Para Feoli, a queda nos índices resulta de operações conjuntas e permanentes, como a Agro-Hórus, ofensiva para o combate de crimes como tráfico e furto de equipamentos, insumos e gado, entre outros, em áreas rurais e de fronteira. “Enquanto no Estado todo há uma redução de 10% nos abigeatos, nas áreas de alcance da operação a queda chega a 16%”, detalhou.

O Chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, e o diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), delegado Heleno dos Santos, apresentaram resultados positivos de ações policiais. Guerreiro destacou o compromisso do governo em levar segurança pública aos cidadãos de regiões urbanas e rurais e lembrou que a população passará a contar com nove Decrabs (Alegrete, Bagé, Camaquã, Cruz Alta, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha e Vacaria).

“As Decrabs e a Delegacia Online do Agro [Agrodol] potencializam o enfrentamento da criminalidade, em parceria com produtores rurais, sindicatos e associações, em um canal de comunicação direta que facilita o fluxo de informações e o desenvolvimento de estratégias conjuntas”, destacou Heleno.

Texto: Ascom SSP
Edição: Ascom Expointer

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 4 horas

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual

Os contribuintes de ICMS no Rio Grande do Sul têm até 30 de setembro para realizar o recadastramento de dados obrigatório com a Receita Estadual, v...

 Foto: Divulgação
Tenente Portela Há 5 horas

MP abre inscrições para residência em Direito em Tenente Portela

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A prova dissertativa está marcada para 19 de setembro de 2025

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Rio combaterá violência contra trabalhadores de aplicativos

Canal ficará disponível no telefone (21) 98261-6266

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 6 horas

Governador autoriza liberação de recursos para cooperativas de energia elétrica em Santa Catarina

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSCO Governo do Estado editou um novo decreto para facilitar a concessão de benefícios fiscais para cooperativas de ene...

 © Imagem de Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira

Mudança vale para cidadãos de todos os países

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias