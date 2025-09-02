Estado anuncia nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato em Rio Grande

No encontro, representantes do Estado ressaltaram queda nos índices relacionados ao furto e roubo de gado desde 2019 -Foto: Lauro Alves/ALRS

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (2/9), a criação de uma nova Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab), em Rio Grande. O anúncio foi realizado em reunião da cúpula da segurança pública do Estado no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), na 48ª Expointer, em Esteio, quando ocorreu uma audiência pública sobre segurança no campo e impactos de abigeatos.

O titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron, participou do debate com autoridades e representantes de entidades agropecuárias. O encontro foi organizado pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do RS.

“Além de expandir as delegacias e o atendimento on-line ao produtor, ampliamos o patrulhamento ostensivo e preventivo como resposta aos crimes ligados ao agronegócio”, destacou Caron. Segundo ele, a integração entre as forças de segurança e os investimentos do Estado foram essenciais para o decréscimo gradual nos crimes de roubo e furto de gado nos últimos anos. “Garantir a segurança no campo é fundamental para estimular o desenvolvimento agrário, ainda mais em um Estado com o perfil econômico do Rio Grande do Sul”, disse.

Redução histórica

O Rio Grande do Sul vem registrando queda nos índices relacionados ao furto e roubo de gado desde 2019. Nos primeiros sete meses de 2025, o Estado apresentou queda de 10% nos abigeatos: foram 1.785 casos contra 1.974 em 2024, segundo dados do Observatório Estadual de Segurança Pública.

Para inibir ainda mais esse e outros crimes, o governo tem adotado:

ações de inteligência policial;

treinamento contínuo das equipes;

aquisição de equipamentos e veículos adaptados ao meio;

uso de tecnologia, como sistemas de rastreamento de gado e de veículos;

e plataformas de denúncia anônima.

Ações integradas e investimento

O comandante da Brigada Militar, coronel Cláudio Feoli, demonstrou como a entidade vem ajudando a reduzir crimes como o abigeato. Desde 2019, a Brigada fortaleceu o setor de inteligência, além de ter ampliado e reforçado o efetivo, oferecendo formação em patrulhamento rural, com recursos alocados e articulação operacional nos 497 municípios do Estado.

Para Feoli, a queda nos índices resulta de operações conjuntas e permanentes, como a Agro-Hórus, ofensiva para o combate de crimes como tráfico e furto de equipamentos, insumos e gado, entre outros, em áreas rurais e de fronteira. “Enquanto no Estado todo há uma redução de 10% nos abigeatos, nas áreas de alcance da operação a queda chega a 16%”, detalhou.

O Chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, e o diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab), delegado Heleno dos Santos, apresentaram resultados positivos de ações policiais. Guerreiro destacou o compromisso do governo em levar segurança pública aos cidadãos de regiões urbanas e rurais e lembrou que a população passará a contar com nove Decrabs (Alegrete, Bagé, Camaquã, Cruz Alta, Rio Grande, Santa Maria, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha e Vacaria).

“As Decrabs e a Delegacia Online do Agro [Agrodol] potencializam o enfrentamento da criminalidade, em parceria com produtores rurais, sindicatos e associações, em um canal de comunicação direta que facilita o fluxo de informações e o desenvolvimento de estratégias conjuntas”, destacou Heleno.