Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Humberto Costa: Que Bolsonaro aceite democraticamente o julgamento

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou o início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/09/2025 às 17h00
Humberto Costa: Que Bolsonaro aceite democraticamente o julgamento
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Humberto Costa (PT-PE) destacou o início do julgamento, no Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados por tentativa de golpe de Estado. O parlamentar lembrou que, pela primeira vez na história, um ex-presidente da República e ex-integrantes do governo — incluindo ministros e ex-comandantes militares — respondem judicialmente por planejar ações para impedir a posse do presidente eleito e instaurar um regime de exceção.

— Eu espero vivamente que todos sintam o peso da espada da Justiça sobre suas cabeças e sejam exemplarmente condenados. Não haverá anistia ou indulto a esses criminosos. A democracia jamais anistiará aqueles que atentaram contra ela. Que eles democraticamente aceitem as penas pelos crimes que cometeram e as cumpram dentro das quatro linhas da Constituição, de que sempre falaram, mas que nunca respeitaram — declarou.

O senador relembrou episódios que antecederam os ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Ele citou as tentativas de deslegitimar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral; a constante disseminação de desinformação; o incentivo aos acampamentos em frente a quartéis; e a tentativa de explodir um caminhão-tanque que estava próximo ao aeroporto de Brasília. Humberto ainda citou o uso de estruturas do Estado, como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), segundo ele, para perseguir adversários e restringir o direito ao voto.

— Foi um plano bem articulado, que começou com ataques intimidatórios ao Judiciário e ao Congresso Nacional e seguiu com agressões aos seus membros e ameaças a garantias e liberdades. Uma ação organizada para deslegitimar o processo eleitoral e a higidez das urnas eletrônicas, tanto internamente quanto externamente, como ficou demonstrado naquela atentatória reunião com embaixadores estrangeiros. Havia instrução para uso de armamento pesado, de sequestro, de prisão e até de assassinato de relevantes figuras da República — ressaltou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Efraim Filho é o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 11 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana

O relator daLei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) de 2026, deputado federal Gervásio Maia (PSB-PB), pediu nesta terça-feira (2) mais tempo para conc...

 Sessão deliberativa desta terça-feira durante presidência de Eduardo Gomes - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade

O Plenário do Senado aprovou, com 50 votos a 24, o projeto que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa ( PLP 1...

 Deputado Fernando Coelho Filho, relator da MP 1.300 que amplia a tarifa social de energia elétrica - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Relator apresenta parecer sobre MP do setor elétrico

O relator da Medida Provisória (MP) 1.300/2025, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), apresentou nesta terça-feira (2) seu parecer à comissão ...

 Tagliaferro (no telão) mora na Itália, de onde falou à comissão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Para aliados de Bolsonaro, denúncias de Tagliaferro afetam julgamento no STF

A Comissão de Segurança Pública (CSP) ouviu nesta terça-feira (2) o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Su...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Paim comemora anúncio de aumento do salário mínimo em 2026

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a projeção do salário mínimo para R$ 1.631 a partir de 1º de janeir...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
24° Sensação
2.5 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Senado Federal Há 10 minutos

Comissão Mista de Orçamento deve votar LDO na próxima semana
Saúde Há 10 minutos

Saúde anuncia ampliação do atendimento em institutos federais do Rio
Agricultura Há 24 minutos

Governo e entidades firmam acordo para conservação da água e do solo no Rio Grande do Sul
Senado Federal Há 24 minutos

Aprovado projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade
Esportes Há 24 minutos

Confut: TV Brasil participa de grande fórum sobre mercado de futebol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,55%
Euro
R$ 6,37 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 644,207,02 +2,78%
Ibovespa
140,335,16 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias