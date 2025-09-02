Terça, 02 de Setembro de 2025
Paim comemora anúncio de aumento do salário mínimo em 2026

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a projeção do salário mínimo para R$ 1.631 a partir de 1º de janeir...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/09/2025 às 16h59
Paim comemora anúncio de aumento do salário mínimo em 2026
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a projeção do salário mínimo para R$ 1.631 a partir de 1º de janeiro de 2026, valor acima do projetado em abril. Ele afirmou que o impacto positivo na renda dos brasileiros terá como consequência o crescimento do consumo e da produção, criando um “círculo virtuoso”.

O aumento de 7,44% consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026 enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional na sexta-feira (29). O parlamentar destacou que a iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento do país.

— Eu sei que ainda é muito pouco. Mas estamos no caminho certo. É importante destacar que a política nacional de valorização do salário mínimo foi extinta em 2019, causando sérios prejuízos aos trabalhadores do campo e da cidade, que perderam o aumento real — afirmou.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil, como lembrou Paim.

— A valorização do salário mínimo é uma questão de justiça social e está alinhada com as necessidades básicas da população, principalmente dos mais carentes e vulneráveis. É um poderoso instrumento de distribuição de renda, mesmo se considerarmos o trabalho informal, porque ele é um farol dos acordos coletivos, dissídios coletivos e acaba sendo a referência nas negociações — completou.

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

