MP abre inscrições para residência em Direito em Tenente Portela

O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu inscrições para o processo seletivo de residência em Direito na Promotoria de Justiça de Tenente Portela.

O prazo vai de 1º a 12 de setembro de 2025, e podem participar bacharéis formados há até cinco anos. Quem concluiu a graduação antes desse período também pode concorrer, desde que esteja matriculado em curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC.

A residência terá carga horária de 30 horas semanais, no turno da tarde. Os selecionados receberão bolsa de R$ 10,58 por hora, além de auxílio-alimentação de R$ 16,02 por dia e auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia de trabalho.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A prova dissertativa está marcada para 19 de setembro de 2025, enquanto as entrevistas ocorrerão no dia 22. O resultado final deve ser publicado em 26 de setembro.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Promotoria de Justiça de Tenente Portela, localizada na Rua Tupiniquins, 98, Centro, ou pelo e-mail [email protected]. O edital completo está disponível na sede da Promotoria.