Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MP abre inscrições para residência em Direito em Tenente Portela

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A prova dissertativa está marcada para 19 de setembro de 2025

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província MP
02/09/2025 às 14h52
MP abre inscrições para residência em Direito em Tenente Portela
Foto: Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu inscrições para o processo seletivo de residência em Direito na Promotoria de Justiça de Tenente Portela.

O prazo vai de 1º a 12 de setembro de 2025, e podem participar bacharéis formados há até cinco anos. Quem concluiu a graduação antes desse período também pode concorrer, desde que esteja matriculado em curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC.

A residência terá carga horária de 30 horas semanais, no turno da tarde. Os selecionados receberão bolsa de R$ 10,58 por hora, além de auxílio-alimentação de R$ 16,02 por dia e auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia de trabalho.

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A prova dissertativa está marcada para 19 de setembro de 2025, enquanto as entrevistas ocorrerão no dia 22. O resultado final deve ser publicado em 26 de setembro.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Promotoria de Justiça de Tenente Portela, localizada na Rua Tupiniquins, 98, Centro, ou pelo e-mail [email protected]. O edital completo está disponível na sede da Promotoria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual

Os contribuintes de ICMS no Rio Grande do Sul têm até 30 de setembro para realizar o recadastramento de dados obrigatório com a Receita Estadual, v...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Rio combaterá violência contra trabalhadores de aplicativos

Canal ficará disponível no telefone (21) 98261-6266

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 2 horas

Governador autoriza liberação de recursos para cooperativas de energia elétrica em Santa Catarina

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSCO Governo do Estado editou um novo decreto para facilitar a concessão de benefícios fiscais para cooperativas de ene...

 © Imagem de Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira

Mudança vale para cidadãos de todos os países

 (Foto: Reprodução)
População Estável Há 4 horas

IBGE aponta estabilidade populacional na Região Celeiro em 2025

Estimativa do IBGE mostra estabilidade populacional em 21 municípios da região, com redução de apenas 44 habitantes em relação a 2024

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias