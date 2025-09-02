Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual

Os contribuintes de ICMS no Rio Grande do Sul têm até 30 de setembro para realizar o recadastramento de dados obrigatório com a Receita Estadual, v...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/09/2025 às 14h59
Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
-

Os contribuintes de ICMS no Rio Grande do Sul têm até 30 de setembro para realizar o recadastramento de dados obrigatório com a Receita Estadual, vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz). O procedimento é exigido de todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC/TE) até o final de 2024.

Até o momento, apenas 34% das empresas obrigadas concluíram o processo – o que corresponde a 83,6 mil das 245,9 mil inscritas. A maior parte, 66%, segue pendente. O descumprimento da tarefa resultará na suspensão da inscrição estadual desses estabelecimentos.

Entre os contribuintes do Simples Nacional que puderam iniciar o recadastramento em maio, 34,3% já regularizaram a situação (65,2 mil de um total de 190 mil empresas). Para o regime geral, cujo acesso ao sistema foi liberado em agosto, o índice é levemente inferior: 32,9% (18,4 mil de 55,9 mil).

O procedimento é rápido, simples e digital. No entanto, a Receita Estadual alerta para a importância de que os proprietários de negócios realizem o procedimento o quanto antes, já que alguns dados podem depender de atualização em cadastros de outras instituições e portais, como o da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

Com o programa, a Receita Estadual promove mais uma iniciativa de conformidade tributária, removendo dos registros empresas inoperantes e promovendo um ambiente de negócios mais saudável ao combater a concorrência desleal. Para os empreendedores, manter os dados em dia também garante que serão comunicados sobre oportunidades, como ações de regularização ou programas de renegociação de dívidas.

Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual

  • Simples Nacional: 190.078 empresas abrangidas (65.243 recadastradas, 34,3%)
  • Regime geral: 55.862 empresas abrangidas (18.357 recadastradas, 32,9%)
  • Total: 245.940 empresas abrangidas (83.600 recadastradas, 34%)

Como fazer

O recadastramento é feito nos seguintes canais:

  • Empresas do Simples Nacional (incluindo as enquadradas no Simples Nacional na esfera federal, mas na categoria geral no RS): aplicativo Minha Empresa, disponível gratuitamente para download, com acesso via login gov.br. Deve ser feito por sócios ou administradores ( passo a passo ).
  • Empresas do regime geral: Portal e-CAC da Receita Estadual , na aba Meus serviços. Deve ser feito por sócios ou administradores, que têm ainda a opção de outorgar procuração eletrônica no Portal DTE para que a obrigação seja cumprida por outra pessoa.

Os contribuintes da sistemática da substituição tributária que estejam localizados em outras unidades da federação e que tenham cadastro no Estado do RS (inscrições estaduais iniciadas por “900”) também devem efetuar o recadastramento.

Os microempreendedores individuais (MEIs) não estão sujeitos à obrigação.

O que é verificado

Criado em 2025, o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual verifica três pontos principais:

  • confirmar se a empresa está em atividade;
  • verificar se os dados cadastrais estão atualizados;
  • validar e-mail e celular do representante no Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).

Se os dados estiverem corretos, basta confirmar com um clique. Caso seja necessário atualizar informações, os responsáveis devem seguir as orientações da Carta de Serviços, disponível no site da Receita Estadual .

Texto: Ascom Receita Estadual
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Tenente Portela Há 34 minutos

MP abre inscrições para residência em Direito em Tenente Portela

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A prova dissertativa está marcada para 19 de setembro de 2025

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Rio combaterá violência contra trabalhadores de aplicativos

Canal ficará disponível no telefone (21) 98261-6266

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 2 horas

Governador autoriza liberação de recursos para cooperativas de energia elétrica em Santa Catarina

Fotos: Jonatã Rocha/Secom GOVSCO Governo do Estado editou um novo decreto para facilitar a concessão de benefícios fiscais para cooperativas de ene...

 © Imagem de Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Visto para EUA: novas regras estão em vigor a partir desta terça-feira

Mudança vale para cidadãos de todos os países

 (Foto: Reprodução)
População Estável Há 4 horas

IBGE aponta estabilidade populacional na Região Celeiro em 2025

Estimativa do IBGE mostra estabilidade populacional em 21 municípios da região, com redução de apenas 44 habitantes em relação a 2024

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 27°
27° Sensação
4.28 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Saúde Há 9 minutos

Saúde SC abre inscrições para capacitação de profissionais no atendimento de pessoas com Estomias e Epidermólise Bolhosa em Lages
Justiça Há 23 minutos

Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
Fazenda Há 23 minutos

Empresas do RS têm até o fim do mês para concluírem recadastramento obrigatório com a Receita Estadual
Câmara Há 23 minutos

Comissão aprova projeto que inclui academias no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
Justiça Há 23 minutos

STF retoma julgamento de Bolsonaro após pausa; defesas serão ouvidas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma história de amor
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,48%
Euro
R$ 6,36 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 640,353,26 +2,23%
Ibovespa
140,611,52 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias