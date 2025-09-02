Medida provisória libera R$ 30 bi para apoio a exportadores afetados por tarifas dos EUA

A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O plano foi criado pela Medida Provisória 1309/25 , que já previa a liberação dessa quantia.

Conforme a nova MP, o dinheiro se destina a financiamentos a pessoas físicas e jurídicas de direito privado exportadoras de bens e serviços, bem como seus fornecedores, abrangidos pelo Plano Brasil Soberano.