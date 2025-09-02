Maués, no Amazonas, é a Capital Nacional do Guaraná, decide CE

O PL 2.913/2022 teve parecer favorável de Plínio Valério em reunião semipresencial na CE; texto vai à sanção - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (2) projeto que confere ao município de Maués, no Amazonas, o título de Capital Nacional do Guaraná. O PL 2.913/2022 , do deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), teve parecer favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM) e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para sanção presidencial.

Conhecido como “Terra do Guaraná”, Maués, a 267 km de Manaus, é responsável por grande parte da produção nacional da fruta. Plínio Valério destaca que o guaraná é uma cultura profundamente ligada às tradições locais e parte importante da identidade da região. Anualmente, o município organiza a Festa do Guaraná, que celebra lendas e a cultura do fruto.

— Maués é o berço do guaraná. Este título reforça o orgulho da população e ajuda a preservar as tradições culturais relacionadas ao guaraná — afirmou.

Para o senador, o título deve impulsionar a economia local, aumentando a visibilidade do produto tanto no Brasil quanto no exterior.

— O reconhecimento pode abrir novos mercados e ampliar as oportunidades de exportação — destacou.

O relator também apontou que o título pode fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural, beneficiando pequenos agricultores e comunidades indígenas da região.