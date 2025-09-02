Comissão de Saúde avalia assistência primária no tratamento da obesidade

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (4) para discutir a assistência primária no tratamento da obesidade. O debate foi solicitado pelo deputado Coronel Meira (PL-PE) e será realizado às 10 horas, no plenário 7.

Segundo Coronel Meira, cerca de 35% da população brasileira apresenta algum nível de obesidade. Dados do Ministério da Saúde indicam que a doença já atinge mais de 9 milhões de pessoas.

Comorbidades

A obesidade está associada a diversas comorbidades, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, lipedema, problemas nas articulações, dificuldades respiratórias, gota e alguns tipos de câncer.

Redução de complicações e custos

Coronel Meira afirma que a audiência é necessária para discutir formas de ampliar o acesso ao tratamento da obesidade na assistência primária. O objetivo é reduzir complicações e diminuir os custos com internações e tratamentos de longo prazo.