IBGE aponta estabilidade populacional na Região Celeiro em 2025

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou as estimativas populacionais para 2025 em todo o território brasileiro. O levantamento aponta que o Brasil soma atualmente 213.421.037 habitantes, enquanto o Rio Grande do Sul conta com 11.233.263 pessoas.

Na Região Celeiro, composta por 21 municípios, o quadro populacional apresenta-se praticamente estável em relação a 2024, com uma pequena redução de apenas 44 habitantes. No total, a região reúne hoje 138.687 moradores.

Entre os municípios, apenas quatro apresentaram leve crescimento: Três Passos (+20), Tenente Portela (+9), Barra do Guarita (+1) e Vista Gaúcha (+1). Santo Augusto manteve exatamente o mesmo número de habitantes do ano anterior. Os demais 16 municípios registraram pequenas perdas populacionais. (Veja quadro abaixo)

Apesar da discreta queda, os números evidenciam que a Região Celeiro vem conseguindo estagnar o êxodo rural que marcou as últimas décadas, sinalizando um novo momento de maior equilíbrio demográfico e permanência das famílias no território regional.