Último mês para inscrições na Olimpíada de Eficiência Energética

Ação apoiada pela Celesc busca engajar estudantes do 8º e 9º ano

As inscrições para a 2ª edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) seguem abertas até 30 de setembro. A competição é destinada a professores e alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e estimula o conhecimento sobre o uso consciente da energia elétrica.

Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a iniciativa conta com o apoio da Celesc e de outras distribuidoras do país, ampliando o alcance da educação para a sustentabilidade. A ONEE já impactou milhares de estudantes e, em 2025, busca engajar ainda mais escolas de Santa Catarina e de todo o Brasil.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site oficial: www.onee.org.br