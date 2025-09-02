CDR aprova mais indicações em emendas ao Orçamento deste ano

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (2) mais 105 indicações em emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Este é o segundo ciclo de deliberação das indicações das chamadas emendas RP8 no colegiado.

As emendas RP8 são apresentadas pelas comissões do Senado e da Câmara dos Deputados a partir de regras de transparência e rastreabilidade definidas pela Lei Complementar 210, de 2024 . A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), presidente da CDR, foi a relatora das indicações.

Na semana passada, o colegiado já havia aprovado 100 propostas, que buscam dar apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado e de infraestrutura turística.

As indicações serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO).