Terça, 02 de Setembro de 2025
15°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Advogado diz que fará "defesa verdadeira" e que Bolsonaro não está bem

Julgamento do núcleo crucial da ação começou nesta terça-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/09/2025 às 10h13

O advogado Celso Vilardi, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro da acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado, disse nesta terça-feira (2), ao chegar para o primeiro dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que fará uma defesa “verdadeira, baseada em pontos jurídicos”.

Questionado se Bolsonaro manifestou vontade de acompanhar o julgamento presencialmente, Vilardi disse que sim, mas que o ex-presidente “não está bem”, com problemas de saúde, motivo pelo qual desistiu da ideia.

O advogado não detalhou quais seriam essas dificuldades médicas.

>> Ao vivo: acompanhe o 1° dia de julgamento de Bolsonaro no STF

O julgamento de Bolsonaro e mais sete ex-auxiliares por uma tentativa de golpe de Estado e mais quatro crimes começou nesta terça , com a leitura de um resumo do caso pelo relator, ministro Alexandre de Morares.

Além do ex-presidente, os réus são: Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier- ex-comandante da Marinha; Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto - ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro na chapa de 2022; Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Todos foram acusados dos seguintes crimes:

  • liderar ou integrar organização criminosa armada,
  • atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito,
  • golpe de Estado,
  • dano qualificado por violência e grave ameaça e
  • deterioração de patrimônio tombado.

Somadas, as penas podem ultrapassar os 40 anos de prisão.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A possibilidade de suspensão está prevista na Constituição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 40 minutos

Ao vivo: acompanhe o 1° dia de julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente e mais sete aliados são réus em ação de trama golpista
Justiça Há 1 hora

Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto

Valor passou de R$ 8 mil para R$ 12 mil

 © Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Trama golpista: STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados

Primeira Turma vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos
Justiça Há 10 horas

Rede X deve fornecer dados de quem postou ofensas contra Marielle

Decisão da Justiça obriga informação sobre registros de IP de usuários
Justiça Há 15 horas

Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso

General está preso desde dezembro do ano passado

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 27°
21° Sensação
4.33 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h47 Nascer do sol
18h22 Pôr do sol
Quarta
27° 16°
Quinta
20°
Sexta
11°
Sábado
18°
Domingo
19° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova horário ampliado para o atendimento de crianças em postos de saúde
Câmara Há 8 minutos

Comissão debate crimes digitais contra mulheres com uso de inteligência artificial
Justiça Há 23 minutos

Advogado diz que fará "defesa verdadeira" e que Bolsonaro não está bem
Senado Federal Há 23 minutos

MP libera R$ 30 bilhões para apoio a exportadores afetados por tarifas dos EUA
Senado Federal Há 23 minutos

MP destina R$ 30,5 milhões para ações de combate à fome

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,80%
Euro
R$ 6,38 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 635,518,06 +1,14%
Ibovespa
140,540,92 pts -0.53%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6815 (01/09/25)
04
14
26
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2817 (01/09/25)
00
01
04
09
16
20
26
35
49
54
65
72
73
84
85
87
93
94
97
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2854 (01/09/25)
21
23
27
28
29
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias