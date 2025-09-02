Terça, 02 de Setembro de 2025
Comissão debate arrecadação de apostas e financiamento do esporte

A Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-f...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
02/09/2025 às 08h57

A Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (3) para discutir a arrecadação das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, e financiamento do esporte.

O debate atende a pedido do presidente do colegiado, deputado Caio Vianna (PSD-RJ), e será realizado a partir das 14 horas, no plenário 4.

Segundo o deputado, o debate integra o plano de trabalho da subcomissão, aprovado em 11 de junho, que prevê sete audiências temáticas e uma mesa-redonda para aprofundar as discussões sobre os aspectos regulatórios, econômicos, sociais e institucionais do setor de apostas no Brasil.

O objetivo é discutir as perspectivas e os desafios do financiamento do esporte no país, com foco nas entidades que compõem o Sistema Nacional do Esporte e que recebem recursos vinculados às loterias e apostas.

Vianna acrescenta que a discussão busca propor soluções que assegurem a continuidade e o fortalecimento das políticas públicas esportivas, mesmo diante de oscilações na arrecadação.

“A realização desta audiência contribui diretamente para o cumprimento do plano de trabalho da Subcomissão, garantindo embasamento técnico e pluralidade de visões para os encaminhamentos legislativos sobre o tema”, afirma.

