Lei reconhece Angelim (PE) como Capital Nordestina do Cuscuz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.193/25 , que confere ao município de Angelim (PE) o título de Capital Nordestina do Cuscuz. A norma foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (29).

A proposta teve origem no PL 650/24, do deputado Fernando Rodolfo (PL-PE).

"No Brasil, o município de Angelim, no agreste de Pernambuco, destaca-se, em números relativos (proporção entre produção de cuscuz e número de habitantes), como a maior produtora de cuscuz do Nordeste, o que garante que essa indústria seja a maior geradora de empregos com carteira assinada do município", destacou o deputado ao apresentar o PL.

Patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco desde 2020, o cuscuz é considerado alimento essencial para milhões de brasileiros, sobretudo em regiões marcadas por desigualdade social.