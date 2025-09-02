Comissão debate promoção de qualidade de vida no envelhecimento

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados discute nesta terça-feira (2) como promover a qualidade de vida da população idosa nos próximos 45 anos.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 12.

O debate atende a pedido dos deputados Luiz Couto (PT-PB) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

Segundo os parlamentares, as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a proporção de pessoas idosas no País deve alcançar 30% da população em 2050 e 37,8% em 2070.

"A transição demográfica de envelhecimento da população leva a um contexto em que prevalecem pessoas com mais idade e com famílias menores. Isso implica o aumento da demanda por cuidado e a redução da capacidade das famílias para ofertarem esse cuidado por seus próprios", escrevem os deputados no documento em que pedem o debate.