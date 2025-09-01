Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ação civil pública movida contra o Estado pelas condições da Cadeia Pública de Porto Alegre será extinta

A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em 2016, contra as grave...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/09/2025 às 21h12
Ação civil pública movida contra o Estado pelas condições da Cadeia Pública de Porto Alegre será extinta
Ação chega ao fim com a entrega das obras de readequação do antigo Presídio Central -Foto: Elisângela Veiga/Ascom SSPS

A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em 2016, contra as graves violações aos direitos humanos no antigo Presídio Central de Porto Alegre – renomeado como Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA) em 2017 – chega ao fim com a entrega das obras de readequação. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (1/9), em audiência realizada pela Justiça Federal na própria unidade prisional reformada e, agora, referendada.

Há nove anos, o MPF, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), e o MPRS pediam que a União e o Estado do Rio Grande do Sul cumprissem uma medida cautelar proferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e cessassem as violações de direitos humanos que ocorriam no presídio. As violações eram decorrentes da superlotação e das precárias condições estruturais de saneamento básico, de higiene e de saúde.

“É uma satisfação ver a conclusão deste processo", declarou o procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas.

No período, a Justiça Federal promoveu uma série de audiências de conciliação em busca de uma solução. Foi só em 2021, no primeiro governo de Eduardo Leite, que a decisão de demolir os antigos pavilhões, de fato, ocorreu. Com um investimento de R$ 139 milhões, a CPPA terá nove módulos de vivência, totalizando 1.884 vagas, projetadas para oferecer melhores condições de segurança e funcionalidade.

Remodelação da CPPA

A remodelação da CPPA foi pensada seguindo os padrões mais modernos para estruturas do tipo. Os agentes penitenciários não têm contato com as pessoas privadas de liberdade. Eles operam as grades por corredores acima das celas, o que eleva significativamente os padrões de segurança. As celas do novo complexo acomodam até oito detentos. Há também celas para pessoas com deficiência.

A última parte da reforma, que compreendia a remodelação da área administrativa, com readequação elétrica e reforma da cozinha e da lavanderia, foi deliberada em audiência judicial em novembro de 2024.

“O Governo do Rio Grande do Sul vem promovendo uma profunda transformação estrutural no sistema prisional. O antigo Presídio Central, símbolo do que havia de pior em termos de ressocialização de pessoas privadas de liberdade, ganha um novo capítulo. A nova CPPA é uma estrutura que representa dignidade e eficiência, e o MPRS e o MPF estão atestando isso”, ressaltou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Desde 2019 até o final deste governo, em 2026, o investimento para o sistema prisional gaúcho ultrapassará R$ 1,4 bilhão e mais de 12 mil vagas serão criadas e requalificadas para pessoas privadas de liberdade, além da construção de novas penitenciárias e da compra de equipamentos para o enfrentamento à criminalidade.

Também participaram da audiência o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, juízes e procuradores federais, representantes do MPRS, da Procuradoria-Geral do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Texto: Ascom SSPS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 minutos

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão por estupro

Foi a sexta condenação do empresário, todas envolvendo violência

 Prêmio destaca iniciativas inovadoras de profissionais, organizações e estudantes de Ciências Contábeis de todo o país -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 34 minutos

Projeto Escola Íntegra conquista terceira colocação no Prêmio Inovar Contábil

O Projeto Escola Íntegra conquistou o terceiro lugar na votação popular da segunda edição do Prêmio Inovar Contábil. A cerimônia ocorreu na sexta-f...

 Durante a palestra, Gabriel lembrou que diversos sistemas de contenção de cheias estão em fase de planejamento ou revisão -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 34 minutos

Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha

O vice-governador Gabriel Souza iniciou a semana em Cachoeirinha, onde apresentou o painel “Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações para o de...
Geral Há 2 horas

Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé

Decisão aponta irregularidades na contratação de banca organizadora

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 2 horas

Governo de Santa Catarina fortalece relações com Singapura como porta para a Ásia

Fotos: Richard Casas/GVGA vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu nesta segunda-feira, 1º de setembro, o chefe de missão e enca...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
86% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 4 minutos

Ação civil pública movida contra o Estado pelas condições da Cadeia Pública de Porto Alegre será extinta
Geral Há 4 minutos

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão por estupro
Senado Federal Há 18 minutos

Advogado detalha esquema de fraudes no INSS; CPMI vai pedir prisões
Fazenda Há 34 minutos

Projeto Escola Íntegra conquista terceira colocação no Prêmio Inovar Contábil
Vice-governador Há 34 minutos

Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,08%
Euro
R$ 6,38 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,595,80 +0,91%
Ibovespa
141,283,02 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias