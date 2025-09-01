Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Advogado detalha esquema de fraudes no INSS; CPMI vai pedir prisões

Nas primeiras três horas de depoimento à CPMI do INSS nesta segunda-feira (1º), o advogado Eli Cohen detalhou suas investigações sobre as fraudes c...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/09/2025 às 20h58
Advogado detalha esquema de fraudes no INSS; CPMI vai pedir prisões
Cohen denunciou fraudes em 2023 e deu nomes de envolvidos que, segundo o relator e o presidente da CPMI, já deveriam estar presos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Nas primeiras três horas de depoimento à CPMI do INSS nesta segunda-feira (1º), o advogado Eli Cohen detalhou suas investigações sobre as fraudes contra aposentados e pensionistas, vítimas de débitos não autorizados em seus benefícios feitos por sindicatos e associações, muitos deles de fachada.

Diante das informações, o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pediu que o colegiado encaminhe ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de prisão preventiva de pessoas citadas por Cohen.

— Nós temos indícios suficientes de autoria, nós estamos com provas da materialidade dos crimes. (...) São os personagens principais de uma organização criminosa — disse o relator.

O presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG) concordou com o pedido e cobrou a prisão dos envolvidos e o bloqueio dos bens das entidades envolvidas.

— É tão escandoloso que nós tenhamos já praticamente todo o esquema montado descoberto e que não tenha ninguém até o momento nem sob risco de prisão. (...) Já passou da hora de nós pedirmos à Justiça que coloque na cadeia os principais envolvidos — afirmou Carlos Viana.

Durante o seu depoimento, Cohen afirmou ter descoberto que as fraudes começaram em 2005 e, a pedido do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Cohen citou os nomes de pessoas que supostamente coordenavam o esquema. Ele detalhou o papel de cada uma delas nas fraudes, chefiadas pelo empresário Maurício Camisotti e pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS".

O depoente disse que, com as informações que apurou, denunciou o esquema à Polícia Civil de São Paulo em abril de 2023 e, dois meses depois, forneceu os dados aos jornalistas que publicaram as primeiras notícias sobre o escândalo.

Em respostas ao relator da CPMI, Cohen listou empresas e entidades envolvidas, citando inclusive nomes de deputados federais que teriam participado de uma festa do grupo empresarial Total Health (THG), controlado por Camisotti. Ele disse que tem suspeitas, mas não provas, de que as fraudes contaram com “suporte político” no Legislativo, no Executivo e no Judiciário.

— É um esquema criminoso empresarial, todo mundo sabia o que tinha que fazer. (...) A intenção deles era aumentar a influência deles aqui no Congresso e no INSS — disse Cohen.

Cohen confirmou que Camisotti controlava a Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (Ambec), entidade que tinha mais de 500 mil associados e arrecadava cerca de R$ 20 milhões mensais com descontos fraudulentos em benefícios do INSS. Citou também a participação da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (Unsbras) e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), todas elas ligadas a Camisotti. Juntas, as três associações teriam movimentado cerca de R$ 1 bilhão, fraudando perto de um milhão de aposentados e pensionistas.

Ao relator, Cohen acusou outras entidades de serem coniventes com descontos irregulares, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap). Também respondeu não ter conhecimento do envolvimento de ex-ministros da Previdência ou de ex-presidentes do INSS nas fraudes.

Ao relator, Cohen afirmou que já recebeu várias ameaças anônimas após a descoberta do esquema criminoso. O relator, então requereu ao presidente da CPMI que peça à Polícia Federal proteção imediata do depoente. Carlos Viana disse que a proteção ao depoente seria confirmada pela CPMI.

Também participam do depoimento os senadores Efraim Filho (União-PB), Rogério Marinho (PL-RN), Jorge Seif (PL-SC), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Izalci Lucas (PL-DF), e os deputados Orlando Silva (PCdoB-SP), Rogério Correia (PT-MG), Zé Trovão (PL-SC), Marcel van Halen (Novo-RS) e o vice-presidente da CPI, Duarte Jr. (PSB-MA), entre outros.

No começo da reunião Carlos Viana avisou que a CPMI deve começar a se reunir três vezes por semana e que serão requeridas as informações sobre visitas do careca do INSS à Câmara e ao Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (1º), o senador Izalci Lucas (PL-DF) voltou a afirmar que o Fundo Constitucional do Distrito Fede...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Confúcio Moura faz alerta sobre crimes digitais contra crianças e adolescentes

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (1º), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) chamou a atenção para os crimes digitais e a exposição de...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Marcos Rogério questiona pedido de extradição de Tagliaferro

O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (1º), que o pedido de extradição de Eduardo Tagliaferro...

 A demanda foi apresentada durante debate no Senado - Foto: Reprodução/Tv Senado
Senado Federal Há 4 horas

Pacientes com atrofia muscular espinhal do tipo 3 querem medicamento gratuito

O medicamento nusinersena deveria ser oferecido gratuitamente para as pessoas com atrofia muscular espinhal do tipo 3. Foi o que defenderam os part...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Paim critica abusos em planos de saúde e defende unidade política no RS

Em discurso no Plenário nesta segunda-feira (29), o senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou endurecimento das regras e da fiscalização sobre as operadora...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
17° Sensação
1.51 km/h Vento
86% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Sistema prisional Há 4 minutos

Ação civil pública movida contra o Estado pelas condições da Cadeia Pública de Porto Alegre será extinta
Geral Há 4 minutos

Thiago Brennand é condenado a mais oito anos de prisão por estupro
Senado Federal Há 18 minutos

Advogado detalha esquema de fraudes no INSS; CPMI vai pedir prisões
Fazenda Há 34 minutos

Projeto Escola Íntegra conquista terceira colocação no Prêmio Inovar Contábil
Vice-governador Há 34 minutos

Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,08%
Euro
R$ 6,38 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,595,80 +0,91%
Ibovespa
141,283,02 pts -0.1%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias