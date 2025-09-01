Projeto Escola Íntegra conquista terceira colocação no Prêmio Inovar Contábil

O Projeto Escola Íntegra conquistou o terceiro lugar na votação popular da segunda edição do Prêmio Inovar Contábil. A cerimônia ocorreu na sexta-feira (29/8), na Fundaparque, em Bento Gonçalves, durante a 20ª Convenção de Contabilidade do RS, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).

A defesa do projeto foi feita pelo contador e auditor-geral adjunto da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), Jocie Rocha Pereira. O prêmio Inovar Contábil reconhece práticas inovadoras desenvolvidas por profissionais e organizações da área, além de estudantes de Ciências Contábeis de todo o Brasil.

“Foi uma satisfação representar a Cage e ver o Projeto Escola Íntegra conquistar essa colocação no prêmio Inovar Contábil. Essa iniciativa nasceu do compromisso de nossa equipe, especialmente dos auditores Álvaro Santos, Aline Amiratti, Tayguara e Flavio Ruggiero, com a formação de jovens conscientes e comprometidos com a integridade. Queremos construir uma sociedade que valorize atitudes éticas acima do sucesso financeiro a qualquer custo”, destacou Jocie.

Reconhecimento do projeto

Além do Escola Íntegra, a Cage também inscreveu a plataforma CAGE Gerencial, que não chegou à fase final da premiação, mas recebeu destaque durante o evento. O chefe da Divisão de Controle da Administração Direta (DCD/Cage), Ricardo Santiago, ressaltou os avanços da ferramenta. “O CAGE Gerencial possibilita o tratamento rápido de milhões de dados, gerando informações de qualidade para auditores e gestores. Ao reduzir retrabalho e aumentar a eficiência na apuração de possíveis irregularidades, fortalece a atuação da Cage com foco em riscos, governança e relatórios precisos”, afirmou Ricardo.

Na mesma linha, o chefe da Divisão de Informações Estratégicas (DIE/Cage), Celso Antonio Cordova Junior, destacou o reconhecimento do projeto. “Estar entre os selecionados do prêmio foi uma honra. O CAGE Gerencial é resultado do esforço contínuo de nossa equipe técnica em desenvolver soluções que qualifiquem o controle interno e apoiem a gestão pública com base em evidências. Essa inovação demonstra como o setor público pode gerar resultados concretos. Aumentamos a eficiência das auditorias e reforçamos a governança das finanças estaduais”, disse.

Durante a programação técnica da Convenção, o auditor-geral adjunto Felipe Bittencourt também apresentou a palestra Notas Explicativas no Setor Público na tarde de sexta-feira.

Projeto Escola Íntegra

Lançado em 2023, o Projeto Escola Íntegra é uma iniciativa da Cage em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc). A proposta busca disseminar a cultura da integridade nas escolas públicas de Ensino Médio do Rio Grande do Sul por meio de um concurso de manifestações artísticas sobre ética e cidadania.

Antes restrito a Porto Alegre, o projeto chega à terceira edição com abrangência estadual. Em cada edição, estudantes, professores e escolas vencedoras recebem premiações em dinheiro, reforçando o incentivo ao protagonismo juvenil e ao compromisso com valores éticos.

CAGE Gerencial

Criada em 2019, a plataforma CAGE Gerencial utiliza ciência de dados para consolidar e disponibilizar informações sobre receitas e despesas do Estado em gráficos e relatórios interativos. A ferramenta integra dados de diversos sistemas, como Finanças Públicas do Estado (FPE), Recursos Humanos do Estado (RHE) e Processos Eletrônicos (PROA), oferecendo suporte à tomada de decisão de gestores públicos e órgãos de controle.

Com o Monitoramento Inteligente das Necessidades de Auditoria (MINA), o sistema cruza automaticamente dados internos e externos, permitindo identificar indícios de falhas ou irregularidades. O recurso potencializa o trabalho das equipes de auditoria, tornando o controle interno mais ágil e preciso.