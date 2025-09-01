Segunda, 01 de Setembro de 2025
Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/09/2025 às 20h42
Vice-governador apresenta painel sobre ações do Estado e visita obras em Cachoeirinha
Durante a palestra, Gabriel lembrou que diversos sistemas de contenção de cheias estão em fase de planejamento ou revisão -Foto: Joel Vargas/GVG

O vice-governador Gabriel Souza iniciou a semana em Cachoeirinha, onde apresentou o painel “Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações para o desenvolvimento de Cachoeirinha e região”. No encontro, realizado nesta segunda-feira (1º/9), em reunião-almoço promovida pela Prefeitura, Gabriel destacou os investimentos do Estado em sistemas de proteção contra cheias, desassoreamento, dragagem, batimetria e segurança.

Durante a palestra, Gabriel lembrou que diversos sistemas de contenção de cheias estão em fase de planejamento ou revisão. Ele citou os anteprojetos das bacias do Jacuí (Eldorado do Sul) e do Arroio Feijó (Alvorada), que estão sendo atualizados, bem como os das bombas da Região Metropolitana de Porto Alegre e de São Leopoldo. Além disso, ressaltou que os estudos de impacto ambiental das bacias dos rios Sinos e Gravataí já foram concluídos e estão em análise na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). “Esses estudos levam mais de 12 meses porque precisam contemplar todas as estações do ano. Sendo aprovados, poderemos avançar para os anteprojetos e, na sequência, colocá-los em licitação”, explicou.

Gabriel destacou indicadores da recuperação fiscal do Estado e ressaltou os avanços obtidos em investimentos estruturais -Foto: Joel Vargas/GVG
Os projetos prioritários de proteção contra cheias estão contemplados pelo Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos (Firece). O fundo reúne R$ 6,5 bilhões da União sob gestão compartilhada com o Estado do Rio Grande do Sul.

Gabriel também apresentou dados sobre a recuperação fiscal do Estado e os avanços em investimentos estruturais. Destacou que o Rio Grande do Sul registrou o menor crescimento de despesas com pessoal do país nos últimos cinco anos, equilibrando as contas públicas e viabilizando o maior pacote de investimentos da história. “Com responsabilidade fiscal, conseguimos abrir espaço para investir mais em infraestrutura, saúde, educação e segurança, criando condições para o crescimento sustentável do Rio Grande”, afirmou.

Obras no município

Antes da apresentação, o vice-governador percorreu diferentes locais do município. No dique de Cachoeirinha, ressaltou a necessidade de reforço e elevação da estrutura. "Faz 39 anos que esse dique foi construído, então sua estrutura precisa ser reforçada para tornar a cidade mais protegida e resiliente”, salientou Gabriel. A reforma da estrutura está em análise pelo governo do Estado.

Além disso, o governo irá atualizar o anteprojeto de um novo sistema, que irá reforçar o dique existente. O estudo de impacto ambiental está em análise na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Orçado em R$ 450 milhões, o projeto é financiado pelo governo federal por meio do Firece.

Gabriel também esteve no prédio centenário da Casa de Cultura Demósthenes Gonzalez, que será revitalizado por meio do Programa Iconicidades, com a criação de um auditório, espaços para oficinas e exposições. Cachoeirinha está entre os cinco municípios escolhidos na primeira fase do programa que promove a recuperação de prédios arquitetônicos nas cidades para implementação de novas atividades. O projeto prevê a integração com a Praça do Ecoturismo, que fica na mesma área às margens do Rio Gravataí. Segundo o vice-governador, a área demandará o reforço do dique de proteção.

Hospital Padre Jeremias deve receber novos recursos estaduais para a implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo adulta -Foto: Joel Vargas/GVG
No Hospital Padre Jeremias, o vice-governador destacou que a instituição deve receber novos recursos estaduais para a implantação de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulta. “Hoje o hospital tem uma UTI neonatal que funciona muito bem, com cerca de 20 leitos, mas está pleiteando dez leitos de UTI adulta, porque muitas vezes a mãe também precisa de cuidado intensivo, não só o bebê”, afirmou. Atualmente, o hospital conta com investimento estadual de mais de R$ 1,1 milhão em melhorias de infraestrutura e equipamentos, além de incentivo anual de R$ 8,3 milhões do programa Assistir.

A agenda incluiu ainda reunião no Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), onde foi discutido o projeto de implantação da Eletrovia Municipal de Cachoeirinha, e visita à área da antiga Cientec, que receberá uma fábrica de chips com investimento de R$ 1 bilhão do Grupo Tellescom. “Há também um pleito de financiamento internacional do município para viabilizar uma conexão viária entre essas duas áreas”, detalhou Gabriel.

Texto: Aline Duvoisin e Dayanne Rodrigues /Ascom GVG
Edição: Secom

