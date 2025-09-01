Segunda, 01 de Setembro de 2025
Operação no Complexo do Chapadão deixa três mortos no Rio de Janeiro

Ônibus foram sequestrados para bloquear rua e impedir ação da polícia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/09/2025 às 19h13

Uma operação do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, no Rio de Janeiro, resultou na morte do suboficial da Polícia Militar, Anderson de Souza Figueira. Dois criminosos morreram em troca de tiros com os militares e houve apreensão de dois fuzis, três granadas e uma quantidade de substância entorpecente, ainda não contabilizada.

O subtenente Figueira foi morto dentro de uma igreja, onde fazia varredura. Criminosos apareceram de dentro de um cômodo e um tiro atingiu o militar, na altura do pescoço, acima do colete balístico. O policial ainda foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.

Por medida de segurança, 10 escolas da rede municipal de ensino na comunidade ficaram fechadas. Dois ônibus urbanos foram sequestrados por criminosos e atravessados na pista para impedir a entrada das forças de segurança do Estado.

Em nota, a PM lamentou a morte do subtenente, Anderson de Souza Figueira, do batalhão de Irajá.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
