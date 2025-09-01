Segunda, 01 de Setembro de 2025
Projeto abre crédito no Orçamento de 2025 para pagamento de benefícios previdenciários e do Bolsa Família

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 14/25) que abre crédito suplementar de R$ 42,2 bilhões no Orçamento de 2025 para pagamento de benefícios ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/09/2025 às 18h28

O Congresso Nacional analisa projeto (PLN 14/25) que abre crédito suplementar de R$ 42,2 bilhões no Orçamento de 2025 para pagamento de benefícios previdenciários e do programa Bolsa Família. Este valor já estava no Orçamento, mas condicionado a uma autorização legislativa por estar em desacordo com a chamada “regra de ouro”.

Essa regra proíbe a realização de operações de crédito que superem o montante das despesas de investimentos. Ou seja: o endividamento não poderia ser utilizado para pagar despesas correntes, como é o caso dos benefícios previdenciários.

Por já estar previsto na Lei Orçamentária, o crédito não altera a meta de resultado das contas públicas para 2025, que é o déficit zero. Caso o dinheiro não seja todo utilizado neste ano, ele poderá constar dos orçamentos nos anos seguintes sem a necessidade de nova aprovação legislativa.

Próximos passos
O projeto será analisado agora pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024

Governo prevê crescimento econômico próximo a 2,5% em 2026, influenciado pelas altas taxas de juros
Câmara Há 3 horas

Guitarrada é reconhecida por lei como manifestação da cultura nacional

Estilo foi criado no Pará e tem origem na mistura de diversos ritmos

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova novas regras para o funcionamento de depósitos dos Detrans

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Nome de Manoel Mattos é incluído no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria

Advogado foi ativista dos direitos humanos e lutou contra grupos de extermínio em PE e na PB

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

