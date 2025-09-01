Guitarrada é reconhecida por lei como manifestação da cultura nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.192/25 , que reconhece a guitarrada, gênero musical do Pará, como manifestação da cultura nacional. O texto é oriundo do PL 170/23, do deputado Airton Faleiro (PT-PA), aprovado na Câmara em junho do ano passado.

Faleiro explica que a guitarrada surgiu no Pará na década de 1970, proveniente da fusão de ritmos regionais, como o carimbó e o siriá, com gêneros caribenhos, como o merengue, a cúmbia, o mambo e o zouk. O marco inicial do estilo foi o álbum Lambadas das Quebradas, de Joaquim de Lima Vieira, o Mestre Vieira, em 1978.

O senador Paulo Paim (PT-RS), que relatou a projeto na Comissão de Cultura do Senado, destacou que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA) entre os dias 10 e 21 de novembro, ressalta a importância do reconhecimento do ritmo paraense como manifestação cultural nacional.