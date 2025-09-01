Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/09/2025 às 16h12
Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Mário Agra/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que concede incentivo fiscal a academias de ginástica que oferecerem gratuitamente pelo menos 5% das vagas para pessoas idosas de baixa renda.

Segundo o texto, as academias poderão deduzir do Imposto de Renda, como despesa operacional, os custos comprovados com a manutenção dessas vagas.

A proposta consta do Projeto de Lei 1611/25, da deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), aprovado por recomendação do relator, deputado Pastor Gil (PL-MA).

“A iniciativa é meritória, ao mirar na promoção do envelhecimento ativo. Isso está em sintonia com marcos legais importantes da proteção à pessoa idosa”, afirmou Gil.

Regras para participação

  • As vagas serão destinadas a pessoas idosas de 60 anos ou mais;
  • O público beneficiado deverá estar inscrito em programas sociais do governo federal;
  • O incentivo fiscal será regulamentado pela Receita Federal, observados os limites de renúncia fiscal.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 36 minutos

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça

O texto amplia a Tarifa Social de Energia Elétrica e libera escolha de fornecedor pelo consumidor
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova regime prioritário para instalação de antenas em áreas rurais e vulneráveis

A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça
Câmara Há 36 minutos

Comissão de Educação discute quitação de parcelas do Fies para estudantes adimplentes

Proposta recompensa alunos que pagam o financiamento em dia

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 51 minutos

Comissão aprova correção anual de orçamento das universidades federais

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
22° Sensação
3.05 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Senado Federal Há 2 minutos

Paim critica abusos em planos de saúde e defende unidade política no RS
Tecnologia Há 17 minutos

Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Câmara Há 31 minutos

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias