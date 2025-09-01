Segunda, 01 de Setembro de 2025
Governador Eduardo Leite entrega seis quilômetros duplicados da RSC-287 em Santa Cruz do Sul e Tabaí

O governador Eduardo Leite esteve, nesta segunda-feira (1/9), em Santa Cruz do Sul, para entregar oficialmente seis quilômetros de pista duplicada ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/09/2025 às 15h58
A RSC-287 é considerada um dos principais corredores logísticos do Estado, ligando a região Central ao leste do RS -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite esteve, nesta segunda-feira (1/9), em Santa Cruz do Sul, para entregar oficialmente seis quilômetros de pista duplicada na RSC-287, em dois pontos considerados de grande volume de circulação na rodovia. São quatro quilômetros em Santa Cruz do Sul, que incluem dois quilômetros de vias marginais, uma passarela, duas interseções e três viadutos, além de dois quilômetros em Tabaí, com três quilômetros de marginais, duas passarelas e dois novos dispositivos de retorno.

"O Rio Grande do Sul, há alguns anos, fez uma escolha. Nós resolvemos enfrentar os nossos problemas e não mais jogá-los para debaixo do tapete. A decisão de fazer a concessão envolve sempre algum grau de polêmica, mas nós enfrentamos a decisão de fazer. E fazendo, estamos enfrentando os pequenos obstáculos. E vai se destravando, se desobstruindo a nossa logística para que esse Rio Grande, que é vocacionado para o crescimento, possa crescer. Por isso, é sim dia de celebrar. Não foi fácil chegar até aqui, mas nós chegamos, e seguiremos avançando para colocar o Rio Grande no caminho do futuro", declarou o governador Eduardo Leite.

"A decisão de fazer a concessão envolve sempre algum grau de polêmica, mas nós enfrentamos a decisão de fazer", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

As obras foram executadas pela concessionária Rota de Santa Maria, dentro do contrato firmado em 2021, que prevê a duplicação de 204 quilômetros da rodovia, restauração da pista existente e implantação de novas estruturas ao longo dos 30 anos da concessão. O investimento total estimado é de R$ 3,8 bilhões.

"Hoje é um dia que tem que ser comemorado porque ele marca o início da duplicação de uma das mais importantes rodovias do nosso Estado. Foi para isso que nós fizemos a concessão: para aumentar a capacidade da rodovia, para que a produção possa aumentar, para que a gente possa gerar mais emprego e renda para a nossa população. E é o primeiro passo só. Já temos mais seis quilômetros no forno para entregar logo mais, e assim as obras vão continuar com rapidez e eficiência para que num futuro próximo tenhamos a RSC-287 toda duplicada", afirmou o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

Rodovia é um dos principais corredores logísticos do Estado

A RSC-287 é considerada um dos principais corredores logísticos do Estado, ligando a região Central ao leste do Rio Grande do Sul. Com os trechos liberados, a expectativa é de mais fluidez no trânsito, especialmente para trabalhadores, estudantes, produtores rurais e caminhoneiros que transportam a produção agrícola e industrial.

A rodovia foi severamente atingida pela enchente de maio de 2024, que destruiu três pontes. Na ocasião, a concessionária conseguiu restabelecer o tráfego em apenas 40 dias, com obras emergenciais e estruturas provisórias. A entrega dos primeiros trechos duplicados é considerada um marco na modernização e resiliência da infraestrutura viária gaúcha.

"Esta entrega simboliza muito mais do que uma obra concluída. Representa uma resposta concreta e responsável, que vai além da infraestrutura: é o reflexo do nosso compromisso inabalável com a segurança, o desenvolvimento e o bem-estar das gerações presentes e futuras", afirmou Cristian Sandoval Cataldo, diretor da Sacyr América Latina, do grupo controlador da Rota de Santa Maria.

O governador ressaltou que a concessão já viabilizou mais de R$ 500 milhões em investimentos e também auxilia a dar celeridade nas obras de resiliência. “Um município como Santa Cruz do Sul, a força que tem economicamente, encontrava uma rodovia com uma infraestrutura que nada tinha a ver com o tamanho da pujança desta região. Quem gera riqueza é a iniciativa privada, e tudo o que a gente precisa fazer é com que a sua ousadia encontre espaço para alcançar os novos mercados com segurança e confiabilidade. E é isso que a gente está viabilizando", finalizou o governador.

Texto: Lucas Barroso/Serg e Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
