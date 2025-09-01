Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado conclui recomposição de cabeceira de ponte na ERS-705

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), rec...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/09/2025 às 15h43
Estado conclui recomposição de cabeceira de ponte na ERS-705
Serviços foram realizados entre 26 e 29 de agosto -Foto: Ascom Daer

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), recompôs uma cabeceira da ponte sobre o Arroio Capané, na ERS-705, em Cachoeira do Sul. A força das águas havia levado uma das estruturas, interrompendo totalmente o fluxo de veículos. Os serviços foram realizados entre 26 e 29 de agosto, liberando o trânsito para a população.

A erosão aconteceu devido a chuvas que caíram na região no mês passado. Como solução para recompor a estrutura, os técnicos do Daer refizeram o aterro com colocação de pedra detonada. “Sabemos da relevância dessa via. O trabalho foi realizado para liberar o trânsito o mais rápido possível e com segurança para a população”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A ligação conhecida como Estrada do Geribá é uma importante via no interior de Cachoeira do Sul no entroncamento entre a BRS-153 e a BRS-290. A medida, segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, foi realizada de forma emergencial e com agilidade pelas equipes. “O pronto restabelecimento é resultado do trabalho atento e dedicado das nossas equipes”, afirma.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A RSC-287 é considerada um dos principais corredores logísticos do Estado, ligando a região Central ao leste do RS -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 37 minutos

Governador Eduardo Leite entrega seis quilômetros duplicados da RSC-287 em Santa Cruz do Sul e Tabaí

O governador Eduardo Leite esteve, nesta segunda-feira (1/9), em Santa Cruz do Sul, para entregar oficialmente seis quilômetros de pista duplicada ...

 -
Detran Há 52 minutos

Contemplados do CNH Social 2025 tem até sexta (5) para apresentar documentação no Centro de Formação de Condutores

Os contemplados na CNH Social 2025 têm até 05 de setembro para procurar o Centro de Formação de Condutores de sua preferência e apresentar a docume...

 Foto: Divulgação
Energia Há 1 hora

Conta de luz seguirá mais cara em setembro com bandeira vermelha 2

De acordo com a Aneel, a medida é necessária devido à falta de chuvas, que mantém os reservatórios das hidrelétricas em níveis abaixo da média.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Rádio Nacional da Amazônia celebra 48 anos no ar

Emissora da EBC leva informação e cultura às pouplações da região

 -
PGE Há 2 horas

PGE inicia rodada de conciliação de precatórios com o Tribunal Regional do Trabalho

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), deu início à 11ª Rodada de Concilia...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
22° Sensação
3.05 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância
Senado Federal Há 2 minutos

Paim critica abusos em planos de saúde e defende unidade política no RS
Tecnologia Há 17 minutos

Plataforma de gestão pública de esportes amplia ecossistema com três novidades
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova incentivo fiscal para academias que reservarem vagas a idosos de baixa renda
Câmara Há 31 minutos

Comissão vota medida provisória do setor elétrico nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias