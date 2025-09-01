Estado conclui recomposição de cabeceira de ponte na ERS-705

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), recompôs uma cabeceira da ponte sobre o Arroio Capané, na ERS-705, em Cachoeira do Sul. A força das águas havia levado uma das estruturas, interrompendo totalmente o fluxo de veículos. Os serviços foram realizados entre 26 e 29 de agosto, liberando o trânsito para a população.

A erosão aconteceu devido a chuvas que caíram na região no mês passado. Como solução para recompor a estrutura, os técnicos do Daer refizeram o aterro com colocação de pedra detonada. “Sabemos da relevância dessa via. O trabalho foi realizado para liberar o trânsito o mais rápido possível e com segurança para a população”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A ligação conhecida como Estrada do Geribá é uma importante via no interior de Cachoeira do Sul no entroncamento entre a BRS-153 e a BRS-290. A medida, segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, foi realizada de forma emergencial e com agilidade pelas equipes. “O pronto restabelecimento é resultado do trabalho atento e dedicado das nossas equipes”, afirma.