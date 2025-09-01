Conta de luz seguirá mais cara em setembro com bandeira vermelha 2

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou que a bandeira tarifária de energia elétrica continuará vermelha no patamar 2 durante o mês de setembro. Essa é a faixa mais cara do sistema, com cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Será o segundo mês consecutivo com a aplicação dessa tarifa.

De acordo com a Aneel, a medida é necessária devido à falta de chuvas, que mantém os reservatórios das hidrelétricas em níveis abaixo da média. Diante disso, as usinas termelétricas, que têm custo de operação mais elevado, precisam ser acionadas com maior frequência para assegurar o fornecimento de energia e evitar apagões.

A agência destaca ainda que o uso consciente da energia elétrica é fundamental neste momento. A redução do desperdício ajuda não apenas no bolso do consumidor, mas também na preservação dos recursos naturais e na sustentabilidade do setor elétrico.