Leite anuncia início das obras nas novas pontes da RSC-287 em Santa Maria

Novas estruturas incluem duplicação de pista, alteamento do leito da rodovia e soluções de engenharia para suportar novas cheias -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou, na segunda-feira (1º/9), o início das obras das novas pontes sobre o Arroio Grande e o Arroio Barriga, em Santa Maria, na RSC-287. As estruturas, levadas pelas enchentes de maio de 2024, serão substituídas por projetos modernos e resilientes, que incluem duplicação de pista, alteamento do leito da rodovia e soluções de engenharia voltadas a suportar futuros eventos climáticos extremos.

“Hoje estamos dando o início das obras das novas pontes na RSC-287 e com isso mostrando, na prática, a nossa capacidade de planejar, articular e entregar. Vamos entregar obras mais modernas, mais seguras e preparadas para enfrentar os desafios de um clima cada vez mais extremo”, disse Leite.

O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, avaliou que a intervenção vai além da reposição da estrutura destruída. “O que estamos iniciando hoje simboliza muito bem o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Não se trata apenas de restabelecer uma ponte nas condições em que estava, mas de entregar uma estrutura nova, moderna e preparada para resistir a eventos climáticos extremos”.

Leite destacou que obras como essa na RSC-287 são oportunidades de construir um Rio Grande do Sul mais preparado para o futuro -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Obras sobre Arroio Grande

No Arroio Grande, localizado no km 226 da rodovia, serão construídas duas novas pontes, cada uma com 11,1 metros de largura e mais de 60 metros de comprimento, além da duplicação de 800 metros de pista elevada em aproximadamente 2 metros com aterro em pedra.

O investimento estimado é de R$ 60 milhões, com previsão de mais de 150 colaboradores. O cronograma prevê a conclusão da primeira ponte em seis meses e da segunda em sete, totalizando 13 meses de execução.

A rodovia RSC-287, que liga a capital ao centro do Estado, foi uma das mais afetadas pela catástrofe climática -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Ponte sobre Arroio Barriga

Já no Arroio Barriga, no km 167, o projeto prevê a construção de uma ponte com 12 metros de largura e mais de 50 metros de comprimento, além da adequação da pista existente aos novos critérios de dimensionamento hidráulico.

O alteamento da rodovia será de aproximadamente 2 metros em relação à antiga estrutura, utilizando cerca de 11 mil m³ de aterro em pedra, para maior resistência às cheias. O investimento é estimado em R$ 20 milhões, com cerca de 100 trabalhadores envolvidos e prazo de seis meses para conclusão.

As intervenções serão executadas pela concessionária Rota de Santa Maria (Grupo Sacyr). “Estamos falando de uma ponte mais resiliente: dois metros mais alta, mais larga, construída sobre fundações sólidas para resistir a eventos climáticos de alto impacto”, disse Cristian Sandoval Cataldo, diretor da Sacyr América Latina.

Tráfego sobre Arroio Grande foi mantido com pontes metálicas do Exército, que serão desativadas após entrega das novas obras -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Resiliência

A rodovia foi uma das mais afetadas pela catástrofe climática. Desde a queda da estrutura sobre o Arroio Grande, o tráfego na região foi mantido com apoio do Exército Brasileiro, que instalou pontes metálicas provisórias. Elas serão desativadas após a entrega das novas obras.

O governador Eduardo Leite destacou que as obras não representam apenas a reposição do que foi perdido, mas a oportunidade de construir um Rio Grande do Sul mais preparado para o futuro.

“O Rio Grande do Sul está se reerguendo mais forte do que antes. As enchentes testaram os limites do nosso Estado, mas a resposta do povo gaúcho é de resiliência e de superação. Cada ponte, cada estrada reconstruída simboliza essa força. Nada disso é simples, mas é assim que se garante uma entrega definitiva. Em poucos meses, já teremos a travessia restabelecida, e em pouco mais de um ano toda a obra estará concluída, com pista duplicada e infraestrutura que projeta o futuro”, ressaltou o governador.