Comissão da Câmara debate novo Imposto de Renda e taxação sobre ricos

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (3) uma audiência pública sobre o novo Imposto de Renda e a taxação sobre ricos.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 9, a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ). Ele é relator do Plano Anual de Fiscalização e Controle de 2025, cujo tema prioritário é o gasto tributário.

Os deputados ouvirão consultores da Câmara e do Senado sobre projetos em análise no Congresso que tratam do novo Imposto de Renda e da taxação sobre ricos.