Deputados discutem papel de empresas negras e indígenas em ações afirmativas

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a inclusão de empresas comprometidas com a reparação histórica na promoção de ações afirmativas no audiovisual brasileiro.

O debate foi solicitado pela deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) e será realizado às 15h30, no plenário 10.

Empresas e ações afirmativas

Segundo a parlamentar, a inclusão dessas empresas é essencial para ampliar a justiça econômica e promover a mobilidade social de grupos historicamente marginalizados. Para ela, as ações afirmativas devem contemplar não apenas indivíduos, mas também agentes econômicos.

Talíria destacou ainda que as empresas audiovisuais geridas majoritariamente por pessoas negras e indígenas apresentam elevado potencial de impacto socioeconômico em seus territórios.