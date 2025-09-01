Segunda, 01 de Setembro de 2025
Financiamento do Samu é tema de audiência nesta quarta-feira

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço de Atendimento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/09/2025 às 12h58

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O debate foi solicitado pelo deputado Zé Vitor (PL-MG) e será realizado às 9 horas, no plenário 7.

O parlamentar quer discutir medidas para viabilizar o custeio adequado do serviço. Ele argumenta que a falta de recursos compromete o funcionamento do Samu em todo o país, afetando a manutenção da frota e as condições de trabalho dos profissionais.

Samu de MG
Zé Vitor cita como exemplo a situação de Minas Gerais, onde, segundo dados de consórcios intermunicipais, o valor repassado pelo governo federal está abaixo do previsto na Portaria 1.010/12, que define a divisão do custeio entre União, estado e municípios.

"Atualmente, o governo federal repassa R$ 170 milhões para que o estado administre o atendimento de urgência, mas os consórcios denunciam que esse valor é insuficiente – faltariam R$ 28 milhões para cobrir os gastos atuais", afirma o deputado.

Sucateamento
De acordo com o parlamentar, a falta de recursos leva ao sucateamento de ambulâncias, à redução da frota disponível e a atrasos no atendimento.

"O Samu é, para muitos, a linha entre a vida e a morte. É o serviço de ambulância que corre contra o tempo para socorrer pessoas vítimas de acidentes, infartos, AVCs e inúmeras outras emergências, e cada segundo faz a diferença."

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
