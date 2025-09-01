Audiência debate papel dos data centers e criação de política nacional

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (3) debate sobre o papel dos data centers no desenvolvimento da economia digital e a criação da Política Nacional para Processamento e Armazenamento Digitais.

Essa política está prevista no Projeto de Lei (PL) 1680/25, em análise no colegiado. O objetivo é expandir a infraestrutura tecnológica do país, especialmente por meio da criação de Zonas Especiais de Processamento e Armazenamento Digitais, que serão áreas prioritárias para o desenvolvimento de empresas e entidades digitais.

O debate será realizado a partir das 9h30, no plenário 13, a pedido do relator do PL 1680/25, deputado David Soares (União-SP); e dos deputados Vitor Lippi (PSDB-SP) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF).