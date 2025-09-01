Segunda, 01 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Comissão debate COP30, urgência climática e tratado em negociação sobre plásticos

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), debate sobre a Conferência das Nações Unidas sobre M...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
01/09/2025 às 09h42

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (2), debate sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), a urgência climática mundial e o tratado em negociação sobre plásticos.

A audiência pública atende a pedido da deputada Erika Kokay (PT-DF) e está marcada para as 10 horas, no plenário 3.

Segundo a parlamentar, a COP30, que será sediada pelo Brasil em 2025, representa uma oportunidade para o País assumir papel de liderança nas discussões internacionais sobre mudanças climáticas.

Além da atuação na COP, Erika Kokay quer debater o tratado em negociação sobre plásticos, considerado essencial para enfrentar a poluição que afeta ecossistemas terrestres e marinhos.

“Diante da emergência climática que o mundo enfrenta, é imperativo que o Brasil esteja preparado para contribuir de forma significativa para as soluções globais que buscam mitigar os efeitos das mudanças climáticas e promover o desenvolvimento sustentável”, afirma Erika Kokay.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
DENGUE
