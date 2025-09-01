Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2025

Depois de dois meses sem feriados nacionais, setembro de 2025 tem o Dia da Independência do Brasil, comemorado no dia 7. Porém, não deve ser uma data de "folga extra" para a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores. Isso porque será no primeiro domingo do mês.

Para além das questões da vacância, o 7 de setembro serve para celebrar e também refletir sobre a história do país. Neste sentido, conteúdos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já relembraram a data que marca o momento em que o Brasil declarou sua separação de Portugal, em 1822. Em 2022, a Radioagência Nacional contou como a data foi escolhida . Em 2023 e 2024, matérias da Agência Brasil refletiram se, de fato, a data significou "independência". Já a TV Brasil já fez uma playlist sobre episódios que culminaram na data.

Setembro verde e amarelo

O mês também é verde e amarelo. E isso não tem qualquer relação com sentimentos "patrióticos". Na verdade, as cores remetem a campanhas importantíssimas para a saúde da população.

O Setembro Verde destaca a importância da doação de órgãos e tecidos. Durante todo o mês, são promovidas ações de incentivo ao registro de doadores e esclarecimentos sobre o processo de transplantes no país.

A campanha ocorre no mês em que, no dia 27, celebra-se o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O Repórter Brasil , da TV Brasil , já falou sobre o assunto em algumas oportunidades ( aqui , aqui e aqui ). O Setembro Verde e o Dia de Doação de Órgãos também foram tema de matérias da Radioagência Nacional e Agência Brasil .

Já o Setembro Amarelo é uma campanha que existe desde 2014 e é voltada à prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo visa quebrar o tabu em torno do tema e estimular o diálogo sobre saúde mental. No dia 10, há o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Veículos como a Radioagência Nacional e programas como Viva Maria ( Rádio Nacional ) e Repórter Brasil também falaram na data.

Outros dias de conscientização

No dia 5, celebra-se o Dia da Amazônia, que reforça o papel crucial da floresta na regulação climática global e na preservação da biodiversidade. No ano passado, a Agência Brasil falou sobre a data. Ela já havia sido pauta do Repórter Brasil, em 2014 e 2017.

Outra data que merece ser mencionada é o Dia Internacional da Democracia, em 15 de setembro. A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para valorizarmos a importância da democracia foi tema de matérias da Agência Brasil e do programa Revista Brasil , da Rádio Nacional , no ano passado.

No dia 18 de setembro, inicia-se a Semana Nacional de Trânsito, campanha que incentiva práticas seguras nas vias e debates sobre responsabilidade coletiva no trânsito. A campanha de conscientização foi tema de matérias da Agência Brasil e do Repórter Brasil ( aqui e aqui ):

Já no dia 21, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data, voltada à conscientização sobre a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, já foi tema de matérias do Repórter Brasil em 2016 e 2018 e, ainda, de reportagens da Radioagência Nacional e Agência Brasil .

100 anos de B. B. King

Entre as personalidades lembradas no mês, o destaque fica com o guitarrista de blues, compositor e cantor estadunidense B. B. King. No dia 16, seu nascimento completa nada menos que 100 anos. Ele foi homenageado pelo Repórter Brasil e pelo programa Momento Três (da Rádio Nacional FM ) quando faleceu, em 2015 .

Confira a lista completa de efemérides de Setembro de 2025*