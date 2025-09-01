Segunda, 01 de Setembro de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2025: sai resultado de pedido de cotas e de atendimento especial

Concurso tem 35% de reserva de vagas para cotas de ações afirmativas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/09/2025 às 07h41

A (FGV), banca responsável pela realização da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU2025), publicou em seu site os resultados definitivos de homologação de inscrição nas vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD).Também foi divulgado o resultado definitivo dos pedidos de atendimento especial para gestantes, lactantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Como acessar

As relações finais das inscrições que tiveram seus pedidos deferidos ou negados para concorrer às vagas reservadas trazem os nomes dos candidatos publicados na seguinte ordem: número de inscrição, nome e bloco temático, ordem alfabética.

Os candidatos que manifestaram interesse em concorrer às vagas reservadas também podem acessar a resposta à solicitação individualmente na página de acompanhamento do certame, com número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha do portal Gov.br.

Ações afirmativas

Ao todo, a segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos federais. A nova Lei de Cotas (nº 15.142/2025), regulamentada pelo Decreto 12.536/2025, ampliou para 30% o percentual mínimo de reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais e processos seletivos simplificados.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a mudança já está sendo aplicada na segunda edição do chamado Enem dos Concursos c. A reserva total de vagas para ações afirmativas é de 35%, distribuídos da seguinte forma.

· - 5% para PcDs,

· - 25% para pessoas negras,

· - 3% para indígenas,

· - 2% para quilombolas.

Ao todo, o CPNU 2 já recebeu 252.596 inscrições homologadas nas cotas voltadas a pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência (PCD). Apenas as candidaturas de pessoas negras somam 210.882, o equivalente a 27,7% do total de mais de 760 mil inscritos.

Provas

As provas do CNU 2025 serão aplicadas em dois dias, em 218 municípios de todo o país. A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro e corresponde à prova objetiva, composta por questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

O resultado da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva serão divulgados em 12 de novembro.

A segunda fase está agendada para 7 de dezembro. Essa etapa avaliará o domínio do conteúdo, a capacidade de argumentação e clareza de raciocínio do candidato.

Comprovação da autodeclaração

O edital do concurso estabelece que os candidatos aprovados que, no ato da inscrição, se declararem para a reserva de cotas (PcD), pessoas negras, indígenas e quilombolas serão convocados para o procedimento de confirmação complementar à autodeclaração, entre 30 de novembro e 8 de dezembro de 2025, nas cidades onde optaram por realizar as provas.

Os cinco integrantes que compõem a comissão formada pela FGV adotarão exclusivamente o critério fenotípico (características físicas dos indivíduos) para a aferição da condição declarada.

Será considerada negro o candidato que assim for reconhecida pela maioria das pessoas integrantes da comissão.

No caso de PCDs, também será realizada a verificação de documentos, como laudos médicos e outros, para comprovar se a pessoa cumpre todos os critérios para concorrer às vagas reservadas a esse público.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de setembro de 2025

Confira as principais efemérides de setembro na seção Hoje é Dia

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020

Acumulado de chuva ficou em menos da metade do esperado para o mês

 Oito grupos temáticos se reuniram para debater e consolidar as propostas apresentadas pelas conferências municipais -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 16 horas

Conferência Estadual das Cidades encerra com eleição dos membros do ConCidades e delegados para a etapa nacional

O último dia da 6ª Conferência Estadual das Cidades, na manhã deste domingo (31/8), marcou o retorno do Conselho das Cidades do Rio Grande do Sul (...

 -
Planejamento Há 21 horas

Pavimentação asfáltica de trecho na Região Sul do Estado está entre os certames da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para pavimentar um trecho de dez quilômetros da ERS-265, em direção a Santana da Boa Vista, no sul do Estado, é um dos...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 24 horas

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 27°
21° Sensação
3.72 km/h Vento
63% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h48 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Terça
29° 15°
Quarta
26° 18°
Quinta
18° 11°
Sexta
10°
Sábado
17°
Últimas notícias
Prisão Há 6 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma em Palmeira das Missões
Câmara Há 14 minutos

Comissão de Trabalho aprova licença de cinco dias para acompanhante de mãe solo
Câmara Há 14 minutos

Comissão discute ações contra infiltração do crime organizado na economia
Justiça Há 14 minutos

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Economia Há 14 minutos

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,08%
Euro
R$ 6,36 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 628,623,63 +1,26%
Ibovespa
141,490,72 pts 0.05%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias