Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conferência Estadual das Cidades encerra com eleição dos membros do ConCidades e delegados para a etapa nacional

O último dia da 6ª Conferência Estadual das Cidades, na manhã deste domingo (31/8), marcou o retorno do Conselho das Cidades do Rio Grande do Sul (...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/08/2025 às 18h26
Conferência Estadual das Cidades encerra com eleição dos membros do ConCidades e delegados para a etapa nacional
Oito grupos temáticos se reuniram para debater e consolidar as propostas apresentadas pelas conferências municipais -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

O último dia da 6ª Conferência Estadual das Cidades, na manhã deste domingo (31/8), marcou o retorno do Conselho das Cidades do Rio Grande do Sul (ConCidades RS), depois de 13 anos. Divididos por segmentos, os delegados escolheram seus representantes, que foram homologados pela plenária.

Na nova composição do ConCidades RS a sociedade civil está representada em doze cadeiras e o poder público também por doze, de forma paritária. Também foram escolhidos os 83 delegados que representarão o Estado na Conferência Nacional, que ocorre em outubro, em Brasília.

A avaliação geral foi de um encontro positivo que retoma o debate e programas para o melhor futuro das cidades gaúchas e brasileiras. No entanto, as propostas a serem levadas à Brasília não foram definidas. Pela pluralidade de temas e diversidade de visões dos participantes, a opção foi por ampliar o prazo e a escolha será feita, de forma online, até às 18h deste domingo (31/8).

Para o secretário-adjunto da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Roger Vasconcellos, o desafio foi vencido. “O Governo do Estado cumpriu seu compromisso de realização da conferência, aliado à sociedade civil, somando esforços para que a pluralidade das pautas fosse representada nos debates”.

No sábado (30), oito grupos temáticos debateram e sistematizaram as propostas enviadas pelas conferências municipais, para definir até quatro (duas prioritárias e duas livres) a serem levadas na etapa nacional.

Participações

A conferência reuniu 343 delegados, oriundos de 32 municípios que realizaram a etapa municipal dos segmentos gestores públicos e legislativos, movimentos populares, trabalhadores, empresários, entidades profissionais e ONGs, somando a participação de mais de 3 mil pessoas. O tema da Conferência 2025 é “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

No Rio Grande do Sul, a Sehab e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), são responsáveis pela orientação para o planejamento da conferência estadual. A Sehab tem a presidência do ConCidades RS e a vice-presidência é da Sedur.

Conferência das Cidades

Convocada pelo governo federal, por meio do Ministério das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades estabelece a obrigatoriedade da realização de etapas municipais e estaduais em todo o país. Estas etapas vão sugerir as diretrizes da nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Os encontros estaduais buscam debater mobilidade urbana, habitação, saneamento, sustentabilidade e governança democrática das cidades brasileiras.

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020

Acumulado de chuva ficou em menos da metade do esperado para o mês

 -
Planejamento Há 7 horas

Pavimentação asfáltica de trecho na Região Sul do Estado está entre os certames da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para pavimentar um trecho de dez quilômetros da ERS-265, em direção a Santana da Boa Vista, no sul do Estado, é um dos...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 9 horas

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50
Geral Há 12 horas

Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

Confira as efemérides da semana entre 31 de agosto e 6 de setembro.

 Na segunda-feira (1º/9), o tempo firme e quente deve seguir predominando na maior parte do RS (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 1 dia

Previsão é de calor e chuva no Rio Grande do Sul para a próxima semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 35/2025

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 27°
21° Sensação
1.88 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Lauro Chaman leva tricampeonato Mundial de Paraciclismo na Bélgica
Esportes Há 1 hora

Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão
Geral Há 2 horas

Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020
Habitação Há 2 horas

Conferência Estadual das Cidades encerra com eleição dos membros do ConCidades e delegados para a etapa nacional
Esportes Há 2 horas

Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 625,015,20 +0,77%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias