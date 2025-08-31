Domingo, 31 de Agosto de 2025
17°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pavimentação asfáltica de trecho na Região Sul do Estado está entre os certames da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para pavimentar um trecho de dez quilômetros da ERS-265, em direção a Santana da Boa Vista, no sul do Estado, é um dos...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
31/08/2025 às 13h43
Pavimentação asfáltica de trecho na Região Sul do Estado está entre os certames da Agenda Celic
-

A contratação de uma empresa para pavimentar um trecho de dez quilômetros da ERS-265, em direção a Santana da Boa Vista, no sul do Estado, é um dos 31 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 1º a 5 de setembro.

O trecho a ser asfaltado fica entre a ERS-702 (Cancelão) e o entroncamento da BR-392(A). Proposta pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a licitação será feita através de concorrência eletrônica às 9h30 desta terça-feira (2/9). Com valor de contratação estimado em R$ 42 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global estimado, respeitados os valores unitários.

Outro edital previsto para esta semana é de autoria da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac). O edital prevê contratação de empresa para registro e documentação audiovisual do projeto "Do Lixo à Arte, Cidadania e Aumento da Renda" no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS 4D). O serviço inclui captação de imagem e som em vídeo e registro fotográfico das 51 oficinas e 28 palestras do projeto. O processo licitatório corre em dispensa eletrônica, com disputa, e será realizado às 9h10 desta terça-feira (2/9).

Outras concorrências

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar, compra de materiais de higiene e limpeza, contratações de empresas especializadas para realização de eventos, materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS (portaldofornecedor.rs.gov.br).

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações para o período de 1º a 5 de setembro

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 6 horas

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50
Geral Há 9 horas

Hoje é Dia: prevenção ao suicídio e doação de órgãos são os destaques

Confira as efemérides da semana entre 31 de agosto e 6 de setembro.

 Na segunda-feira (1º/9), o tempo firme e quente deve seguir predominando na maior parte do RS (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 21 horas

Previsão é de calor e chuva no Rio Grande do Sul para a próxima semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 35/2025

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 1 dia

Concurso 2.908 da Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado

 “Precisamos definir que tipo de desenvolvimento queremos para contemplar todos os cidadãos”, disse Carlos Gomes -Foto: Jorge Fuentes/Ascom Sehab
Habitação Há 2 dias

Conferência Estadual das Cidades começa em Porto Alegre com participação de 300 delegados

Desde a tarde desta sexta-feira (29/8), o Hotel Continental em Porto Alegre, recebe a sexta edição da Conferência Estadual das Cidades do Rio Grand...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 27°
26° Sensação
3.48 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h49 Nascer do sol
18h21 Pôr do sol
Segunda
23° 16°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 16°
Quinta
24° 16°
Sexta
13°
Últimas notícias
Internacional Há 7 minutos

Forças israelenses bombardeiam subúrbios da Cidade de Gaza
Internacional Há 1 hora

Relatora da ONU alerta para tortura em guerra entre Rússia e Ucrânia
Economia Há 3 horas

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
Esportes Há 3 horas

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina
Esporte e lazer Há 3 horas

Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Menos Téte!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,17%
Euro
R$ 6,35 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,718,34 +1,04%
Ibovespa
141,422,27 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2908 (30/08/25)
20
35
36
37
38
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6814 (30/08/25)
12
36
38
42
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2816 (29/08/25)
08
13
14
21
26
28
31
34
43
44
50
52
54
64
73
74
78
84
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2853 (29/08/25)
04
05
10
13
38
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias