Pavimentação asfáltica de trecho na Região Sul do Estado está entre os certames da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para pavimentar um trecho de dez quilômetros da ERS-265, em direção a Santana da Boa Vista, no sul do Estado, é um dos 31 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 1º a 5 de setembro.

O trecho a ser asfaltado fica entre a ERS-702 (Cancelão) e o entroncamento da BR-392(A). Proposta pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a licitação será feita através de concorrência eletrônica às 9h30 desta terça-feira (2/9). Com valor de contratação estimado em R$ 42 milhões, a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global estimado, respeitados os valores unitários.

Outro edital previsto para esta semana é de autoria da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac). O edital prevê contratação de empresa para registro e documentação audiovisual do projeto "Do Lixo à Arte, Cidadania e Aumento da Renda" no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC RS 4D). O serviço inclui captação de imagem e som em vídeo e registro fotográfico das 51 oficinas e 28 palestras do projeto. O processo licitatório corre em dispensa eletrônica, com disputa, e será realizado às 9h10 desta terça-feira (2/9).

Outras concorrências

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de atenção domiciliar, compra de materiais de higiene e limpeza, contratações de empresas especializadas para realização de eventos, materiais de informática, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS (portaldofornecedor.rs.gov.br).

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Licitações para o período de 1º a 5 de setembro

Texto: Ascom SPGG

Edição: Secom