Previsão é de calor e chuva no Rio Grande do Sul para a próxima semana

A previsão para a próxima semana é de tempo com chuvas fortes e calor no Rio Grande do Sul. As informações atualizadas constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 35/2025, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com Emater-Ascar e Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (30/8) e domingo (31/8): o tempo deve permanecer seco, com gradativa elevação das temperaturas, podendo superar os 30°C na maioria dos municípios no fim de semana.

- Segunda-feira (1º/9): o tempo firme e quente deve seguir predominando na maior parte do RS, porém no decorrer do dia a aproximação de uma nova frente fria deve provocar chuva na Fronteira Oeste, Campanha e zona Sul.

- Terça (2/9) e quarta-feira (3/9): o deslocamento da frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados.

Os volumes previstos devem variar entre 50 e 100 milímetros (mm) na maioria dos municípios do Estado e podem alcançar 150mm em algumas localidades da metade Sul. Nas Missões, Planalto, Região Metropolitana e na Fronteira Oeste são esperados totais entre 30 e 50mm.

