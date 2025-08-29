Comissão se reúne para decidir plano de diálogo com EUA

A comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA) se reúne nesta terça-feira (2), a partir das 11h30, para apresentar e apreciar o plano de trabalho da relatora, senadora Tereza Cristina (PP-MS). O colegiado é presidido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A primeira atividade da comissão foi uma missão oficial a Washington, entre os dias 28 e 30 de julho, com reuniões com autoridades e empresários norte-americanos. Segundo Nelsinho, o grupo conseguiu abrir canais de diálogo e distensionar a relação parlamentar, criando uma "ponte de diálogo" em um momento de tensões comerciais.

A CTEUA foi criada em julho para tratar sobre a tarifa de 50% imposta pelo governo dos EUA a produtos brasileiros. A tarifa de 50%, em vigor desde agosto, atinge cerca de 95 categorias de produtos, totalizando aproximadamente 3,8 mil itens. Outros 700 produtos foram excluídos, como petróleo, minérios de ferro, suco de laranja, celulose, aviões e peças para aeronaves. A comissão tem prazo de 60 dias para concluir seus trabalhos.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira