Estado apresenta estratégias de desenvolvimento para militares do Exército Brasileiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Invest RS e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/08/2025 às 16h09
Durante a aula, foi destacada a atuação do governo para consolidar e ampliar o crescimento do Estado -Foto: Alexandre Farina / Ascom Sedec

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Invest RS e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), participou, nesta sexta-feira (29/8), de uma aula especial da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) – Escola Marechal Castello Branco. O evento ocorreu no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre. Na aula, representaram o governo o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e o diretor-geral do EDP, Hipárcio Stoffel. A atividade integra o cronograma da viagem de estudos estratégicos dos oficiais ao Comando Militar do Sul.

O grupo formado por cerca de 30 oficiais veio do Rio de Janeiro. Durante a apresentação, Evaldt destacou a atuação da secretaria para consolidar e ampliar o crescimento do Estado, como a criação da Invest RS, e apresentou o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável. “O Estado tem uma visão de futuro e está se preparando para os enfrentamentos que virão”, afirmou o secretário-adjunto. De acordo com o Evaldt, graças ao trabalho do governo foi possível estabelecer uma segurança jurídica e os planos de resiliência são fatores que transmitem confiança aos investidores.

Invest RS é ferramenta para transformar conhecimento em inovação

Rafael Prikladnicki detalhou as cinco prioridades estratégicas que estruturam o plano de desenvolvimento e enfatizou o papel da Invest RS como ferramenta para transformar conhecimento em inovação, produtividade e desenvolvimento. “Nosso desafio é elevar o debate do nível tático para o estratégico, com uma visão de futuro e uma postura de governo responsável. A diversidade da economia gaúcha nos permite avançar em áreas onde ainda temos potencial não explorado”, destacou.

Eles também responderam a perguntas dos militares sobre os desafios climáticos e a infraestrutura regional. Questionado sobre como garantir que o desenvolvimento chegue a todas as regiões do Estado, Evaldt citou ações como o programa Fundopem , que prevê pontuação maior e, consequentemente, mais incentivo para os municípios com menor índice de desenvolvimento. Além disso, reforçou a atuação do Badesul, com a operação de crédito especial para implantação de distritos industriais nas cidades do interior. Prikladnicki complementou mencionando a criação do Desenvolve Município , ação estratégica para a capacitação de agentes municipais para a elaboração de planos de desenvolvimento locais.

EDP atua em temas como enchentes e transformação digital

Já o diretor-geral do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), Hiparcio Stoffel, apresentou a metodologia de desenvolvimento de projetos adotada pela autarquia, que é vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Stofell destacou a atuação do EDP em temas diversos, como enchentes, transformação digital e apoio à população em situações emergenciais, e ressaltou a importância da elaboração de projetos com impacto direto na vida dos cidadãos.

De acordo com o tenente-coronel Flavio Zylberberg Balbino Figueira, instrutor da ECEME, a finalidade da jornada de estudos no RS é ampliar os conhecimentos estratégicos dos oficiais do Exército sobre a região. “Esse tipo de conhecimento vai nos auxiliar bastante, nos dando ferramentas para o assessoramento e para a chefia em alto nível. As apresentações foram importantes para melhorarmos nossa visão sobre o Estado do RS”, explicou.

A ECEME, fica na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e forma oficiais no mais alto nível do Exército.

Texto: Luciene Leszczynski / Ascom Sedec
Edição: Secom

